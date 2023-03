Campi di fave a ridosso delle case: è allarme 

«La mia famiglia e anche i miei vicini sono stati colpiti da tutti i sintomi», racconta Marco Cinelli, dalla sua villetta nel tranquillo quartiere Ateneo; per trovare i responsabili basta aprire le finestre, e buttare l’occhio su un campo coltivato dalla malefica piantina dai fiorellini bianchi; «naturalmente il momento peggiore arriva con la fioritura e l’impollinazione. Mia moglie ha avuto forti mal di testa, mio figlio che è un ragazzo forte e sportivo ha iniziato a sentire stanchezza e vertigini che sono diventate croniche». E non è la prima volta; già in passato nelle vicinanze della città ci sono state piccole e grandi coltivazioni; le fave sono usate spesso come cibo per gli animali d’allevamento.

Se i Beatles cantavano “Strawberry fields forever”, ovvero “Campi di fragole per sempre”, per le fave è tutta un’altra musica, e suonerebbe “campi di fave mai”: almeno nelle vicinanze dell’abitato. Il motivo è molto semplice; per una persona fabica solo trovarsi lì vicino vuol dire stare malissimo.

La protesta

La segnalazione a Sestu arriva dal quartiere Ateneo, dove molte villette confinano con campi di privati usati per piccole coltivazioni. Chi abita qui racconta di essersi svegliato con l’affanno, di sentire stanchezza e vertigini. Del resto il favismo non è una semplice allergia. Si tratta della carenza di un enzima chiamato glucosio-6-fosfato deidrogenasi, o GSPD ; si manifesta con stanchezza, febbre, battito del cuore accelerato, dolori addominali, urine scure e colorazione gialla della pelle e della parte bianca degli occhi.

«La mia famiglia e anche i miei vicini sono stati colpiti da tutti i sintomi», racconta Marco Cinelli, dalla sua villetta nel tranquillo quartiere Ateneo; per trovare i responsabili basta aprire le finestre, e buttare l’occhio su un campo coltivato dalla malefica piantina dai fiorellini bianchi; «naturalmente il momento peggiore arriva con la fioritura e l’impollinazione. Mia moglie ha avuto forti mal di testa, mio figlio che è un ragazzo forte e sportivo ha iniziato a sentire stanchezza e vertigini che sono diventate croniche». E non è la prima volta; già in passato nelle vicinanze della città ci sono state piccole e grandi coltivazioni; le fave sono usate spesso come cibo per gli animali d’allevamento.

I divieti

A Sestu e in altri comuni è vietata la piantumazione e la coltivazione delle fave vicino alle case. Esiste infatti un’ordinanza che risale al 1977. «È vero, la norma è datata, ma non per questo è meno valida», spiega il capo della Polizia Locale, Giorgio Desogus; «abbiamo ricevuto numerose segnalazioni, la prima cosa che stiamo facendo è verificare le regole precise. Poi faremo tutti i controlli del caso e non tralasceremo niente su cui sia in nostro potere intervenire». C’è una sanzione di 50 euro, la stessa prevista per altre infrazioni, a cui si aggiunge anche la rimozione delle piantine, a carico di chi le coltiva. «Dal punto di vista scientifico, come riporta il parere del Comitato Nazione per la sicurezza alimentare n. 9 del 2012, non sussistono evidenze sufficienti per poter affermare che esista una correlazione tra l'esposizione ai pollini di fave e piselli e l'insorgere di crisi emolitiche acute in soggetti affetti da deficit di G6PD”, fa notare l’assessora alla salute, Ilaria Annis, «tuttavia, come amministrazione qualora dovessero emergere specifiche esigenze di salute valuteremo le azioni da intraprendere».

