«Campi di calcio, niente riqualificazione» 

Pressing di FdI sulla riqualificazione dei campi di calcio in città. «La principale squadra, il Sant’Elena, ripescata in Eccellenza, è da anni costretta a giocare fuori città, sostenendo costi elevati e affrontando notevoli difficoltà logistiche», ricordano i due consiglieri comunali, Michele Pisano e Lucio Torru, che hanno presentato un’interpellanza. Nel documento chiedono «quali siano le azioni immediate e i cronoprogrammi per far fronte allo stato di abbandono dei campi storici di Quartu». Il riferimento è all’impianto di Flumini, «dove i lavori non sono partiti nonostante i fondi siano stati stanziati», dicono. «Quali interventi sono previsti per la riqualificazione dell'intera infrastruttura sportiva cittadina, oltre al progetto Sa Forada, per assicurare che la pratica del calcio e di altri sport diventi nuovamente accessibile per i cittadini e le associazioni di Quartu», chiedono ancora i due consiglieri di FdI. Sul polo sportivo di Sa Forada qualche novità sembra esserci: nelle scorse settimane il Comune ha affidato la pulizia dai rifiuti proprio in vista dei lavori.

