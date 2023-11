«Campi di calcio circondati dal degrado» 

«Vorremmo vedere le partite senza essere circondati dal degrado». Protestano genitori dei ragazzi che giocano e si allenano nel campo da calcio dell’ex Comparto 7 (ora Campo San Lorenzo-Ambrosiana), in via Cesare Cabras.

La denuncia

«Hanno iniziato una settimana e mezzo fa, quando siamo arrivati siamo rimasti sconcertati», racconta Sara Cocco, una mamma: «Ci sono sterpaglie secche e alte all’esterno, lungo il perimetro del campo, e rifiuti abbandonati. Noi genitori inoltre siamo costretti a guardare gli allenamenti e le gare all’esterno, da dietro la recinzione, poiché non ci sono le tribune. È un peccato, perché il campo è in buone condizioni, ma anche l'esterno dovrebbe essere curato. Quando vengono le squadre da altri centri dell’hinterland, ci vergogniamo. È un brutto biglietto da visita. Una manutenzione costante sarebbe opportuna non tanto per noi, ma per i ragazzi».

«Degrado»

Anche il figlio di Valentina Zedda gioca e si allena nell’impianto di via Cesare Cabras: «È da poco che viene qui. Quando sono venuta per la prima volta ho visto il degrado totale. Ho anche l’ansia che possano entrare negli spogliatoi i topi, perché in quella zona ce ne sono parecchi. Per non parlare del fatto che vediamo le partite da fuori, dietro una rete, in mezzo ai rifiuti e alle sterpaglie. Quando possiamo, prendiamo quelle poche sedie che ci sono. Altri stanno in macchina fino alla fine delle partite o si portano una sedia da casa».

Non a caso le recensioni dell’impianto calcistico su Google sono tutte negative. «Da presidente della commissione Sport, mi sono sempre speso perché queste situazioni non si presentassero, ma da quando non sono più a capo della commissione, le criticità sono aumentate», dice il consigliere di Monserrato in Movimento Alessio Locci. «Mi auguro che si intervenga quanto prima per dare il giusto decoro a quest'area, che tra l’altro si trova a ridosso dell’isola ecologica».

Il Comune

L'assessora all'Ambiente Paola Piroddi replica assicurando che oggi «verrà eseguito lo spazzamento meccanizzato» e aggiunge: «In questo periodo stiamo lavorando per risolvere situazioni come queste che ci sono state segnalate e che si sono create a causa delle purtroppo sempre presenti modalità incivili di abbandono dei rifiuti. Attiveremo, spero a breve, anche metodi di segnalazione ancora più veloci e a disposizione anche negli orari di chiusura degli uffici».

