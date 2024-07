Campi devastati dalle cornacchie 

Probabilmente l’annata siccitosa le rende più ghiotte. Fatto sta che le cornacchie hanno devastato i raccolti e gli agricoltori in Marmilla sono in preda alla disperazione. Hanno provato di tutto per spaventarle o allontanarle: nastro luccicante, cartoni per coprire il raccolto. Azioni senza successo. In questi giorni stanno arrivando le autorizzazioni per gli abbattimenti da parte dei coadiutori della fauna selvatica. I contadini non hanno dubbi: se il via agli spari fosse arrivato prima, ora non ci sarebbero tutte queste perdite tra angurie, meloni e altri ortaggi.

I ritardi

Le richieste per gli abbattimenti da parte dei coadiutori della fauna selvatica, personale appositamente formato per contenere le popolazioni di questi animali, sono state inoltrate da tempo e sono richieste a gran voce dagli agricoltori. «Due settimane fa ho sollecitato la Provincia, facendo presenti le diverse segnalazioni che sto ricevendo dagli agricoltori. Anche altri coadiutori di altre zone hanno inoltrato queste lamentele», dice Massimo Murru, coadiutore residente a Lunamatrona. «Ieri è arrivato il via dalla Provincia e ho iniziato con gli abbattimenti negli orti, ma ormai le cornacchie hanno devastato molti raccolti. Se queste autorizzazioni fossero arrivate prima, almeno venti giorni fa, probabilmente gli agricoltori non avrebbero subito così tanti danni. Sarebbe giusto che tutti gli agricoltori si unissero per chiedere il rimborso dei danni subiti dalle cornacchie a causa dei ritardi».

I danni

A Lunamatrona, sotto tiro sono stati i campi di meloni, una prelibatezza tipica della zona, evidentemente apprezzata anche dalle cornacchie. «Vengono rovinati uno dopo l’altro. Non li mangiano interi, ma li bucano con il becco», spiega Murru. Fausto Setzu, agricoltore con campi coltivati a Lunamatrona, ha perso gran parte del raccolto di meloni: «Siamo disarmati contro questi animali e ogni giorno ci sono nuovi danni», dice sconsolato. Ma i danni non si limitano a Lunamatrona. Murru è intervenuto anche a qualche chilometro di distanza, alla ricerca del momento adatto della giornata: «A Siddi hanno preso di mira le angurie, ad esempio, ma gli agricoltori chiamano anche da Pauli Arbarei, disperati». Fernando Atzeni, agricoltore a Turri, ha perso tanto: «Con questo caldo e questa siccità si stanno accanendo contro tutto ciò che viene coltivato, ma soprattutto, anche da noi, su meloni e angurie. Siamo disperati. Proverò a mettere del nastro luccicante per spaventarle, speriamo bene».

La Asl

L’abbattimento delle cornacchie da parte dei coadiutori è utile anche per il controllo di alcune malattie. «Consegniamo una parte delle cornacchie abbattute alla Asl ogni mese. Queste vengono inviate all’Istituto zooprofilattico dove vengono analizzate per il monitoraggio del virus della febbre del Nilo. Ora che hanno autorizzato gli abbattimenti potremo consegnarle», conclude Murru.

