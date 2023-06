Campi devastati dal maltempo: aziende agricole in ginocchio 

Terreni allagati, colture rovinate, aziende in crisi: nelle campagne tra Serrenti e Samassi è tanta la preoccupazione sulla raccolta del grano. «La troppa umidità sta creando malattie, il grano diventa nero e ciò comporta anche uno svuotamento dei campi – dice l’agricoltore Franco Loddo – Registriamo una riduzione di produzione di circa il 40 per cento in meno rispetto ad un’annata normale: se solitamente la resa è di 35-40 quintali ad ettaro, quest’anno, essendo generosi, arriviamo a 20-25». Non cambia la situazione nell’agro di Samassi. «Oltre ad un calo di produzione, c’è un crollo di qualità – dice Luca Setzu – In Sardegna non abbiamo ancora un prezzo per il grano ma si presuppone sia più basso rispetto agli anni passati e questo è un problema a fronte delle spese di produzione che hanno inciso circa un 30% in più rispetto allo scorso anno».

Nel frattempo, il Comune di Serrenti è proiettato verso la richiesta dello stato di calamità naturale: «Sono preoccupata per le conseguenze subite da molte imprese agricole – dice l’assessore all’agricoltura Maura Boi – Il Comune attiverà subito le procedure per dichiarare lo stato di calamità naturale in quelle zone dove l’agricoltura ha registrato danni ingenti a causa del maltempo e delle incessanti piogge che da giorni hanno colpito con eccezionale violenza il nostro paese».

