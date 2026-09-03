Campi devastati dai cinghiali, coltivatori esasperati 

Circa 500 ettari di terreni nel Sulcis Iglesiente sono danneggiati da cinghiali, tra produzioni di grano e vitivinicole. Una catastrofe che si aggiunge alla stagione già molto dura, con temperature estreme. La Coldiretti di Cagliari lancia un appello alla Provincia del Sulcis Iglesiente: «Renda pienamente operativo il Piano di contenimento utilizzando i coadiutori già formati e pronti ad operare».

La presenza incontrollata di cinghiali è ben conosciuta dai coltivatori: secondo le prime stime, i danni per le colture sono di diverse centinaia di migliaia di euro. «Agricoltori e allevatori hanno fatto sacrifici e dimostrano nuovamente di essere disponibili a collaborare per risolvere il problema – dice il presidente di Coldiretti Cagliari, Giorgio Demurtas – ci sono aziende che stanno già pagando un prezzo altissimo. Il lavoro nei campi è stato messo a dura prova da caldo, siccità e difficoltà idriche, ora si aggiungono i danni della fauna selvatica. Vedere le colture distrutte dai cinghiali, dopo tutto quello che le imprese hanno dovuto affrontare, è un danno che non possiamo più considerare normale o inevitabile».

Le razzie dei cinghiali sono sempre più frequenti e gli agricoltori sono impotenti davanti alle devastazioni dei terreni: fatica e lavoro vanificati, mancati guadagni per il danneggiamento delle colture. Tutto questo su 500 ettari: ce n’è abbastanza per lanciare l’allarme e chiedere un’accelerazione nel Piano di contenimento provinciale, dopo che la formazione dei coadiutori è stata ultimata. «È difficile spiegare alle imprese perché, mentre i danni continuano, chi si è formato per poter intervenire non sia ancora concretamente impiegato – dice Giuseppe Casu, direttore di Coldiretti Cagliari – e non serve un altro rinvio: occorre dare operatività al Piano di contenimento e utilizzare le persone che sono già state preparate per farlo. La gestione della fauna deve tornare ad essere una questione di equilibrio nel territorio: equilibrio ambientale, tutela delle attività agricole e sicurezza delle persone devono procedere insieme».

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