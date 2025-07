Campi del Sinis devastati dai cinghiali 

Nei campi seminati in autunno è impossibile raccogliere l’orzo: è stato completamente divorato. Ma non va meglio per angurie e meloni. Ormai il Sinis è preso d’assalto dai cinghiali che fanno razzia delle coltivazioni sotto gli occhi disperati degli agricoltori, che non solo si ritrovano con i prodotti devastati ma anche con gli impianti di irrigazione danneggiati. Gli animali, per abbeverarsi, soprattutto quando le temperature sono molto alte, bucano i tubi del sistema idrico o sradicano i rubinetti.

La disperazione

Gianni Meli, uno dei più grossi risicoltori della provincia, ha deciso di non seminare più i campi del Sinis: «Non ha più senso – sostiene – Due giorni fa, in un terreno di tre ettari abbiamo raccolto mezzo chilo di orzo. Non era mai successo prima. Non solo ho perso il prodotto che non è stato raccolto, per un totale di circa tremila euro, ma anche i soldi spesi per la preparazione del terreno, semina, concimazione e trebbiatura per un totale di 600 euro a ettaro». Meli parla di «situazione è surreale. Ci dicono di promuovere i nostri prodotti ma poi nessuno si adopera per evitare questo disastro». Anche Peppino Coa, agricoltore che gestisce anche un agriturismo nel Sinis ammette: «Stiamo cercando di allontanare i cinghiali in tutti i modi ma non cambia nulla – sostiene – Ho perso angurie, meloni e grano. Inoltre la notte i cinghiali spaventano i turisti, arrivano tante lamentele». Gli animali selvatici stanno nelle campagne ma sempre più spesso si avvicinano anche nella borgata marina di San Giovanni di Sinis. Una situazione ormai fuori controllo: il piano di contenimento messi in atto mesi fa dalla Provincia di Oristano, e tanto contestato dagli animalisti, sembra essere servito a poco.

Le associazioni

«Le segnalazioni stanno arrivando anche nei nostri uffici – fa sapere il direttore provinciale di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò – Noi da sempre portiamo avanti la battaglia contro i cinghiali in difesa degli operatori. Il Piano di contenimento non è sufficiente per affrontare il problema, ci sono tante lacune come il numero insufficiente di gabbie piazzate nel Sinis. Serve un intervento della Regione». Il presidente regionale di Confagricoltura Paolo Mele sottolinea che «il piano non può funzionare per una presenza così massiccia di cinghiali. Nelle zone libere da abitazioni servono metodi più forti – precisa – Le imprese finiranno per non coltivare più nulla, servono subito gli indennizzi. La Regione non può stare a guardare».