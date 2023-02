Campi da padel, l’ira dei residenti di via Oslo 

Sotto richiesta del comando della polizia locale, l’Arpas ha verificato la conformità dei livelli sonori connessi all’attività della struttura sportiva: «Gli esiti confermano la sussistenza dei motivi all’origine delle lamentele segnalate dagli esponenti e l’inosservanza, da parte della struttura, dei limiti acustici stabiliti dalla vigente normativa», si legge in un documento trasmesso in Municipio.

«Dagli impianti sportivi si alzano troppi rumori e schiamazzi». Alcuni residenti che vivono attorno ai campi da padel di via Oslo, hanno presentato degli esposti per denunciare il disagio avvertito, durante il giorno e la notte, a finestre aperte e anche chiuse, nelle loro abitazioni. Le famiglie chiedono l’eliminazione dei rumori diventati insostenibili e un provvedimento che tuteli la loro salute.

L’Arpas

L’ordinanza

«I gestori – scrive nell’ordinanza il commissario straordinario, Bruno Carcangiu – sono obbligati ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a limitare le emissioni rumorose nelle aree confinanti con le abitazioni. Dovranno predisporre e trasmettere al Comune un piano di bonifica redatto da un tecnico competente e realizzare tutti gli interventi necessari a ricondurre le emissioni acustiche entro i limiti stabiliti dalla legge».

I legali della società

La replica è affidata ai legali della società che gestisce l’impianto sportivo: «Abbiamo intavolato un dialogo con l’amministrazione comunale di Assemini e stiamo cercando di concerto di trovare delle soluzioni che, se esistenti, ovvino a qualunque tipo di impatto. Eseguiremo, con i tecnici competenti, ulteriori rilievi al fine di poter continuare a garantire un servizio oltre che sportivo, sociale per tutta la comunità su un’area concessa dall’amministrazione che era in totale degrado».

La struttura

L’impianto si estende su una superficie di 4500 mq, con un’area giochi per bambini, una zona con attrezzi ginnici, un campo di calcetto, due di padel, uno da padbol, uno da mini basket, con annessi spogliatoi e un parcheggio esterno. Un complesso sportivo affidato, tramite bando, per nove anni alla società Atletico, che lo ha risanato, dopo un lungo periodo di degrado e vandalismo, con investimenti privati pari a 120 mila euro.

«Ritengo che la struttura – dichiara Francesco Desogus, residente nella zona - sia stata ben riqualificata e che oggi sia diventata non solo un centro sportivo, ma anche un nuovo centro di ritrovo per le famiglie. No n ho firmato alcun esposto, ma sarebbe opportuno che uno dei due ingressi, venisse lasciato libero, perché la concentrazione di auto e motorini, oltre al rumore, crea problemi di parcheggio al vicinato».

