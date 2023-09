Campi da padel e basket nel parchetto abbandonato 

A Gonnosfanadiga nasce un nuovo centro sportivo. L’area che ospiterà gli impianti è quella del parchetto, o quel che ne resta, dove l’amministrazione comunale di Gonnosfanadiga ha programmato la realizzazione di una struttura polivalente nuova di zecca.

La zona dove sono presenti due spazi in stato di abbandoni, lascerà spazio a uno campo di pallacanestro e pallavolo. Il terreno di gioco sarà realizzato in resina elastica, che sarà stesa sopra un tappetto in gomma granulare. A lato sorgerà un campo da padel, la cui area da gioco sarà realizzata in erba artificiale con intaso in sabbia e, la pista esterna al campo da padel, con resine acriliche. Nei programmi dell’amministrazione comunale l’intervento fa parte di una serie di lavori finalizzati a recuperare aree abbandonate per realizzare nuovi servizi ai cittadini. L’attuale parchetto è destinato a cambiare radicalmente.

L’impianto sportivo polivalente verrà realizzato grazie a un finanziamento di 135mila euro. Il progetto definitivo è stato oramai approvato, manca soltanto l’affidamento dell’opera. Gonnosfanadiga avrà cosi un nuovo spazio riservato agli sportivi e alle famiglie del paese. Una volta aperto il cantiere i lavori dovrebbero concludersi entro 45 giorni.

