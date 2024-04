Campi da padel e basket nel centro sportivo “Putzolu” 

Un ulteriore campo da padel, uno polivalente per basket e volley e la completa riorganizzazione degli spazi della struttura con anche la creazione di vari parcheggi interni: è quanto prevede il secondo lotto di lavori che il Comune ha in mente per rendere il “Paolo Putzolu” un vero e proprio centro sportivo polivalente dotato di tutti i servizi, come già mostra un video in realtà virtuale messo a punto (e visibile sulla pagina facebook Comune di Domusnovas) sulla base del progetto complessivo.

Grazie alla vittoria del bando Sport e Periferie 2023 per il primo lotto di lavori è già disponibile 1 milione di euro (300 mila di cofinanziamento comunale): serviranno a trasformare in sintetico il manto erboso del campo da calcio, ad efficientare energeticamente ogni edificio ed a creare un campo da padel e uno da beach volley che andranno a sommarsi a quello già presente di calcio a 5. «Serve prima approvare il bilancio consuntivo - dice l’assessore ai Servizi tecnologici Fabrizio Saba - poi potremo bandire i lavori: contiamo di avviare il cantiere entro fine anno».

I campi di gioco e la creazione di parcheggi completeranno l’opera. «Forse già grazie ai ribassi d’asta del primo lotto - dice Saba - riusciremo a realizzare buona parte di quanto previsto dal secondo. Intendiamo realizzare un impianto autosostenibile in cui gli affitti dei vari campi e il risparmio energetico che otterremo con l’efficientamento e con la transizione al sintetico del campo da calcio, andranno a coprire le spese di gestione».

