Campi da padel ancora chiusi: è scontro 

Il taglio del nastro era arrivato lo scorso luglio. L’inaugurazione dell’Eurospin di via dell’Argine segnava il completamento della riqualificazione dell’ex campo San Mauro, con il miglioramento della viabilità, una nuova area giochi per bambini, verde pubblico, punto ristoro e impianti sportivi, con quattro campi da padel nuovi di zecca. Campi su cui, però, nessuno ha ancora potuto mettere piede. Al momento, il polo sportivo è in gestione all’impresa che ha finanziato e realizzato il progetto di riqualificazione, e finora le porte sono rimaste chiuse.

L’attacco

Ad accendere i riflettori sulla situazione sono i consiglieri d’opposizione Valentina Picciau e Andrea Zucca. «Ci ritroviamo con un impianto inutilizzato, che entrerà in possesso del Comune solo dopo che la ditta che lo ha realizzato lo avrà appaltato per almeno tre anni», scrivono in una nota. «Ma sono passati diversi mesi e i campi sono inutilizzati. È probabile che quando rientreranno in possesso del Comune, tra chissà quanti anni, saranno già usurati, o peggio ancora sarà passata la moda del padel e ci troveremo un nuovo problema da risolvere». Secondo i consiglieri, inoltre, la riqualificazione dell’area non sarebbe avvenuta a costo zero, come dichiarato dal sindaco. «È una menzogna, la delibera di Giunta 50 del 23 marzo 2023 stabilisce che sono stati spesi 307.900 euro, come mancato incasso da parte delle somme per gli oneri di costruzione. Con quella somma si sarebbe potuto cercare un accordo con società sportive e culturali interessate a valorizzare l'area, e proporre un partenariato pubblico-privato, creando così un’opportunità significativa».

Il sindaco

A strettop giro la replica del sindaco Tomaso Locci. «I consiglieri Picciau e Zucca affermarono più volte che non avremmo mai aperto né il discount né gli impianti sportivi. Come gli è andata male nel primo caso, così sarà anche per il secondo, dato che il centro sportivo aprirà a breve», annuncia. Spiegando che «a suo tempo, con un accordo tra le parti, si è stabilito che gli impianti sportivi sarebbero stati gestiti temporaneamente dalla ditta realizzatrice, nelle more di realizzazione della manifestazione di interesse per il loro affido». Sulla questione economica, Locci aggiunge: «I denari che avevano una destinazione vincolata sono stati utilizzati per interventi aggiuntivi e migliorativi dell’impianto. Faccio presente che l’intero intervento, con una collaborazione pubblico/privata, ha visto un investimento di più di 5 milioni, in cui il privato ha coperto più di un milione che doveva essere sostenuto dalla parte pubblica».

