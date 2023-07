Campi da padel al Pardu Mannu 

La Giunta comunale di Gonnosfanadiga ha approvato le linee tecniche ed economiche del progetto per la realizzazione di un campo da padel e di uno polivalente, le due strutture sorgeranno nel parco di Pardu Mannu.

Il progetto sarà realizzato grazie a uno stanziamento di 190mila euro che l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Floris ha ottenuto dal Gal Monte Linas nell’ambito del piano “Comunita in rete e solidali” che prevede il miglioramento di strutture esistenti nelle aree rurali per attività sportive, ricreative e culturali.

La cifra copre interamente la realizzazione delle due aree e tutte le spese tecniche e gli oneri. Il parco di Pardu Mannu, a poca distanza dall’uscita del paese in direzione Arbus, è spesso al centro delle lamentele dei cittadini per la scarso decoro – panchine rotte, rifiuti sparsi ovunque e un’area cani spesso invasa dalle zecche – e perché rimasto inutilizzato per molti anni. Ora il parco potrà essere riqualificato grazie al progetto che punta a farne un luogo di aggregazione per residenti e non offrendo uno spazio dedicato all’attività sportiva che potrebbe avere un ruolo chiave nel rilancio dell’intera zona.

Dalla Giunta comunale il parere favorevole all’unanimità per il piano tecnico e finanziario firmato dall’ingegnere Francesco Sitzia.

