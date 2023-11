Campi da golf o terre ai giovani? 

C’è chi spinge per un green di 18 buche per il bio-golf e hotel di lusso. Ma Surigheddu e Mamuntanas, per i produttori, sono e dovrebbero restare terre fertili da coltivare, da destinare a iniziative di agricoltura sociale. Il dibattito sul destino delle due tenute di proprietà della Regione torna alla ribalta a pochi mesi dalle elezioni: Forza Italia spinge per dare corso al vecchio piano di rilancio redatto dall’Agenzia Laore in collaborazione con il Comune di Alghero. Si parla di 1.166 ettari di terra, di un bacino da 3 milioni di metri cubi di acqua, di 18.200 metri quadri di fabbricati storici del 900, di una chiesetta del 1200 e di tre nuraghi che potrebbero essere valorizzati a fini turistici.

Favorevoli

Il gruppo consiliare e il direttivo di Forza Italia tengono particolarmente all’iniziativa, anche perché l’idea era nata proprio durante la giunta guidata dal sindaco Marco Tedde e prevedeva la realizzazione di un polo turistico di eccellenza caratterizzato dall’integrazione tra agroalimentare, sport e benessere. «Due strutture alberghiere a 4 e 6 stelle per 600 posti letto e piccoli resort. Poi un campo da golf a 18 buche, strutture per il turismo equestre, trekking, mountain bike, canottaggio, calcio, tennis e piscine, con aree dedicate all’allevamento, oliveti, produzioni orticole, cerealicole-foraggiere e zootecniche, con un investimento complessivo di circa 55milioni di euro e una previsione di 300 occupati», fanno sapere dal gruppo consiliare di Forza Italia. «Le due amministrazioni regionale e locale hanno condiviso l’esigenza di sottoscrivere un Piano unitario di valorizzazione territoriale, - ricordano gli azzurri - da approvare in giunta regionale. Purtroppo l’ultimo incontro è datato novembre 2022. Da allora il procedimento è incagliato presso gli uffici regionali». Contrari

Ma il Centro studi agricoli e la Filiera olivicola sarda, hanno altre idee in serbo per le due tenute alle porte di Alghero. Propongono l'affidamento dei terreni a giovani agricoltori, con il coinvolgimento del Comune di Alghero. Il responsabile Tore Piana ricorda che a Cagliari giace ancora la richiesta avanzata oltre un anno fa dall'associazione di categoria per utilizzare circa 200 ettari di terra in una iniziativa di agricoltura sociale. «In modo particolare la parte olivicola – precisa Piana - oggi completamente abbandonata».