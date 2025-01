Campi da gioco e pista da atletica: prende forma il centro sportivo 

I lavori per il nuovo centro sportivo di Villaspeciosa sono ufficialmente iniziati. Con circa due milioni di euro (un milione e 250 mila dall’Unione dei Comuni più un finanziamento regionale di 250 mila per il campo da calcetto in erba sintetica che si aggiungono al bando nazionale “Sport e periferia” per un totale di 650 mila euro), i cantieri riguardano: il campo in erba sintetica (omologato per la Serie B: ci potrebbe giocare anche la primavera del Cagliari), un campo calcetto in erba sintetica, due campi da tennis, lo spostamento del campo da padel e un campo da beach volley. Inoltre saranno rifatte le tribune modulari (tutte con il foto voltaico) e tra gli obbiettivi anche una pista di atletica di cento metri. In tutta la zona saranno inoltre fatte per consentire l’utilizzo dei disabili.

«Oltre ai lavori che già sono iniziati – dice il sindaco Gianluca Melis – butteremo giù tutti i muri dalla parte di via Iglesias, dove ci saranno tanti parcheggi. Inoltre di fronte al campo da tennis ci sarà una nuova area da dove si potrà entrare da via Milano. Avremo un quartiere bellissimo, con tutte le discipline sportive nella stessa zona». Sulla durata di lavori, il sindaco non ha dubbi: «Dovrebbero finire in un anno. Sono molto felice, finalmente in paese stiamo costruendo quello che si aspettava da tantissimo tempo».

Uno dei sogni ulteriori sarebbe costruire una palestra per la pesistica ristrutturando un vecchio stabile e nel piano superiore costruire degli alloggi per coloro che vengono dal continente.

RIPRODUZIONE RISERVATA