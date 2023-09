Campi da calcio, lavori per due milioni 

Lavori per quasi due milioni di euro per rimettere in sesto i campi da calcio comunali di Assemini. Una notizia attesa in una cittadina che vive di pallone: tantissimi gli appassionati e i praticanti nelle diverse società, soprattutto giovani. E quando i cantieri saranno attivi, i calciatori faranno i turni per allenarsi nelle strutture che saranno disponibili via via che gli interventi verranno portati avanti.

Santa Maria

Sono pronti a partire i lavori per la sistemazione del campo di calcio Santa Maria. All'interno dell'area ci sono dei container abitati, la presenza dei residenti impediva l'inizio dei lavori già finanziati dalla precedente giunta, con progetto esecutivo, gara d'appalto conclusa e con la richiesta alla Figc per l'omologazione del campo anche per la serie D. A giorni i container saranno liberati, la ditta appaltatrice firmerà il contratto ed entro i primi di ottobre partiranno i lavori. Il progetto prevede il rifacimento del manto in erba sintetica, tribune e spogliatoi nuovi, con un finanziamento Pnrr, di 760mila euro.

Il nuovo assessore allo sport Francesco Murtas spiega che essendo aumentati i costi dei materiali nel corso di questi anni, i fondi non bastavano più, quindi dal progetto la vecchia amministrazione ha tagliato il rifacimento delle tribune, per le quali ora si cercano le risorse.

Gli altri campi

Ad Assemini ci sono 4 società di calcio consorziate che ora usano gli altri due campi, il Santa Lucia e il Coghinas. Per il primo già con la prima giunta del sindaco Mario Puddu in scadenza nel 2018, furono stanziati 950mila euro e c'è un progetto preliminare per campo, spogliatoi e tribuna centrale. Mentre per il Coghinas, dopo quasi sette anni di lavori arrivano i collaudi.

«Appena insediati abbiamo trovato una soluzione abitativa per chi abitava nei container di Santa Maria, condivisa con loro -racconta Murtas- in collaborazione con Area e la Regione. Per il campo Coghinas abbiamo già effettuato i collaudi, gli spalti si possono usare, anche se aumenteremo i posti, per gli spogliatoi il collaudo ha dato esito positivo ma ha evidenziato una distanza eccessiva dalla cabina elettrica, problema risolvibile entro qualche settimana. Per il Santa Lucia, intanto che la fase di progettazione prosegue, cerchiamo le risorse per realizzare anche le tribune lato via Cagliari, che vanno demolite se anche per questo campo vogliamo l'omologazione Figc. Per cominciare i lavori aspettiamo che sia consegnato il Santa Maria, per non lasciare quattro società sportive con un campo solo».

L’ex assessore

«Prima che la giunta di Sabrina Licheri cadesse – ricorda Gianluca Mandas ex assessore allo sport - avevamo contattato le famiglie dei container per trovare una soluzione, insieme anche ai servizi sociali. Per il campo Santa Lucia abbiamo avviato la fase di progettazione definitiva e ci sono già le risorse per intervenire su campo, spogliatoi e spalti del lato via Cagliari. La tribuna centrale invece rientra tra le compensazioni Eni all'impianto fotovoltaico di Macchiareddu, che con 230mila euro finanzierà i lavori, convenzionati e pronti a partire. Il Coghinas, oggi un centro polisportivo, lo abbiamo sostanzialmente lasciato finito. Abbiamo sempre pensato allo sport come ambito dal profondo significato sociale che può far muovere l'economia».

