Nuoro.
29 settembre 2025 alle 01:19

Campi da calcio, in arrivo un milione 

Oltre un milione di euro per la riqualificazione del campo da calcio di Sa 'e Sulis e per il campo di Città Giardino. In questi giorni, il Comune di Nuoro ha dato avvio alle procedure per la necessarie all'acquisizione del progetto per la realizzazione della recinzione e lo spostamento delle torri faro (con nuova tecnologia led) del campo da calcio di Sa 'e Sulis - oggi inutilizzabile - e per la realizzazione del campo di calcio in erba sintetica dell'impianto sportivo di Città Giardino, in periferia. Si tratta di ulteriori interventi che si aggiungeranno a quelli in corso nella piscina comunale di via Lazio e nel campo scuola (per citarne due). «Abbiamo destinato un milione di euro di finanziamento da parte della Regione alla riqualificazione del campo da calcio di Sa'e Sulis, situato in una zona purtroppo carente di strutture sportive e che merita attenzione da parte dell'amministrazione - dice l'assessora Natascia Demurtas -. A breve partirà la fase di progettazione, primo passo per restituire alla città un impianto moderno e pienamente funzionale. Una parte residuale dello stesso finanziamento è stata destinata al campo di città Giardino; beneficiario di altre risorse». Si tratta di progetti che si inseriscono in un piano più ampio di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini. «Cerchiamo di ridurre al minimo i disagi - aggiunge Demurtas -. L'obiettivo è garantire il diritto di fare sport a tutti, anche nelle aree più decentrate e in strutture più adeguate». (g.pit.)

