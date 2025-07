Campi da calcio e da basket, lavori da mezzo milione  

Saranno riqualificati gli impianti sportivi di Ghilarza. Il progetto sarà finanziato con 400mila euro per il campo di calcio e 60mila per quello di basket adiacente la palestra delle scuole medie. Le risorse saranno erogate con la stessa modalità che consentirà di realizzare nella cittadina del Guilcier una struttura per la rete di medici di base.

Nei mesi scorsi il Comune, su richiesta della Regione, aveva indicato alcune opere prioritarie e nella Finanziaria sono state già stanziate le risorse necessarie ai progetti. Adesso si dovrà dare conferma inviando le schede tecniche. «Con i 400mila euro si interverrà sulle torri faro, così non dovranno più essere impiegate risorse di bilancio come precedentemente previsto – chiarisce il sindaco Stefano Licheri - Interverremmo inoltre sulla recinzione, collauderemo le tribune e concluderemo anche i lavori negli spogliatoi». Altri 60mila euro serviranno per il campetto di basket: l’amministrazione intende realizzare la copertura in modo che possa essere utilizzato durante tutto l’anno e possa servire anche per gli allenamenti visto che oggi la palestra adiacente è condivisa da più società per gli allenamenti. «Lo metteremo a norma e chiuderemo con pannelli coibentati. In questo modo ci saranno più spazi per gli allenamenti e per le partite si utilizzerà la palestra» conclude il primo cittadino. ( a.o. )

