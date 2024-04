Campi da calcio ancora in fuori gioco 

Lavori in corso nei campi sportivi asseminesi. Le società calcistiche necessitano di spazi nuovi e a norma per svolgere allenamenti, amichevoli e partite di campionato. E il comune di dà da fare per sistemare gli impianti di Coghinas, Santa Maria e Santa Lucia.

I lavori

In via Coghinas si procede con la messa a norma delle tribune, problema segnalato durante il collaudo dell’intervento progettato nel dicembre del 2021 e concluso nel 2023: «Dopo che è subentrata la nostra amministrazione - racconta l’assessore allo Sport Francesco Murtas - gli enti competenti ci hanno comunicato che ci sarebbero voluti degli adeguamenti normativi. Le tribune, nonostante possano ospitare 300 persone, erano autorizzate a riceverne solo 100. Non erano state previste le vie di fuga, l’impianto di illuminazione notturno alternativo (in caso di assenza di corrente) e gli allacci Enel degli otto spogliatoi. Ultimo problema sono i cumuli di terra, derivanti dagli scarti di lavorazione, da smaltire a seguito di apposita caratterizzazione».

Stessi problemi per il campo di Santa Maria: «Stiamo già intervenendo con un progetto da 200mila euro», dice Murtas.Un po’ più di tempo ci vorrà per l’avvio dei lavori nello stadio di Santa Lucia: «Siamo pronti - dichiara Murtas - ma per la riqualificazione delle tribune e la posa del campo sintetico attenderemo almeno che i lavori di Santa Maria siano a metà strada».

Le società

La Gioventù Assemini, la Gsd Assemini, l’Aiace, la Cooper Band, la Fedele Lecis e i Fenicotteri oggi stanno giocando le partite di campionato a porte chiuse, senza possibilità di far assistere gli spettatori perché nessuna delle tribune è a norma. «Siamo fiduciosi - dichiara il presidente del consorzio Coghinas Claudio Foddis - che a breve i lavori vengano portati a termine e che si possa riprendere a giocare col pubblico sugli spalti».

In paziente attesa anche il direttore sportivo della Gsd Assemini Sandro Collu: «Ci sposteremo nel campo di Santa Maria per dar spazio all’inizio dei lavori nello stadio di Santa Lucia. Speriamo anche che venga realizzato un palazzetto per calcio a 5. Siamo pazienti e comprendiamo i tempi lunghi».

«Sono consapevole - conclude l’assessore Murtas - che Assemini abbia perso in termini di competitività. I numeri tengono se si offrono ambienti sportivi adeguati e confortevoli. In via Coghinas le opere sono in via di definizione, a Santa Maria stanno per iniziare e per Santa Lucia siamo pronti, ma non voglio illudere nessuno. L’obiettivo è quello di non lasciare le squadre sprovviste di strutture e di non tagliare nessuno fuori dal futuro bando di assegnazione».

