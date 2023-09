Campi da beach volley e padel nei progetti del Comune  

Via libera al progetto esecutivo per l’ampliamento e il miglioramento dell’impianto sportivo comunale di Santa Maria. I soldi necessari - 470mila euro - potrebbero arrivare in gran parte dal bando Sport e Periferie (Il Comune è pronto a contribuire per centomila euro). Tra gli interventi previsti la realizzazione di un campo da padel, di un campo da beach volley, la sistemazione dei camminamenti, delle recinzioni e dell’area parcheggi spettatori. Ci sarà, inoltre, il potenziamento delle torri faro e delle luci interne con un impianto di illuminazione a led.

Il progetto è stato redatto dal geometra Matteo Fundoni e dall’ingegnere Marcello Lai. Un intervento, insomma, che trasformerebbe il campo sportivo in un vero e proprio gioiellino. Il campo, tra l’altro, è stato appena risistemato per quanto riguarda il manto in sintetico con una spesa di circa 600 mila euro. I lavori sono praticamente ultimati anche se non c’è ancora il via libera per il suo utilizzo. «Abbiamo chiesto alla Federazione - ha spiegato Angelo Padiglia, allenatore del San Vito Calcio (disputerà il campionato di Prima Categoria grazie ad un ripescaggio) - di riposare per il primo turno e di giocare in trasferta al secondo turno. L’auspicio è che per i primi di ottobre il campo sia disponibile e la squadra possa esordire fra le mura amiche». Mancherebbe solo la recinzione: questione - se non ci saranno intoppi - di due o tre settimane.

