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Alghero.
31 luglio 2026 alle 01:04

Campi boe, rinviata la decisione del Tar: il Parco va avanti 

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Il Tribunale amministrativo si riserva di decidere sui tanto contestati campi boe ed è di nuovo polemica intorno agli ormeggi galleggianti, la novità dell’estate 2026 per i diportisti algheresi. Il rinvio al giudizio di merito sul Disciplinare 2026 dell'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, infatti, è stato interpretato dai vertici del Parco come una specie di conferma della correttezza del percorso intrapreso, mentre operatori, Comitato Stop Campo Boe e Forza Italia accusano l'ente di attribuire al Tar una pronuncia che, in realtà, non c'è stata. Nel frattempo, il Ministero dell'Ambiente ha approvato le prime modifiche condivise con diportisti e operatori, tra cui il ripristino dell'area di libero ancoraggio al Moletto Finanza. «Ha rilasciato il nulla osta alle prime modifiche – confermano dal Parco - frutto del confronto sviluppato nelle ultime settimane con le associazioni dei diportisti, gli operatori del settore e tutti i portatori di interesse».

Per il Parco di Porto Conte, il disciplinare resta pienamente efficace fino all'udienza del 20 gennaio 2027. «Deve ribadirsi la correttezza del percorso intrapreso», insiste il presidente Emiliano Orrù, sottolineando che il sistema certamente può essere migliorato attraverso il confronto. Per il Consorzio Commerciale del Porto di Alghero «il Tar non ha espresso alcun giudizio sulla legittimità del disciplinare e sostenere che abbia avallato il percorso del Parco non corrisponde alla realtà dei fatti». Sulla stessa linea il Comitato Stop Campo Boe, che invita a evitare letture strumentali e chiede arrivare a una soluzione condivisa. Anche i consiglieri Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini di Forza Italia contestano la lettura del Parco. «Il Tar si è limitato a rinviare la decisione, – avvertono e le modifiche approvate dal Ministero confermano che le critiche avanzate dalle imprese e da Forza Italia erano fondate».

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