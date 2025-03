Campi-boe, gli operatori chiedono chiarezza

I campi-boe nei ridossi preferiti dai diportisti algheresi stanno agitando le acque, provocando forti malumori all’interno del consiglio comunale. Ne sono previsti 150, da installare con i fondi Pnrr per la tutela dei fondali marini. Ma nessuno ha ancora capito come funzioneranno gli ormeggi a pagamento e quale impatto avranno sull’economia del territorio. Chi non riuscirà a trovare posto dovrà rinunciare all’uscita in mare? L’associazione nazionale Assormeggi ha già chiesto un incontro ai vertici dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana e lo stesso stanno sollecitando diversi gruppi politici, da destra a sinistra. Il coordinamento cittadino della lista di Città Viva, per esempio, vuole capire come mai il Parco abbia deciso di posizionare gli ormeggi galleggianti in zone di mare che, tra l’altro, non sono nemmeno sottoposte a tutela, come per esempio al Lazzaretto o nella Cala dell’Olandese o, ancora, al Rosso. Insenature fuori dai confini dell’Area marina protetta che in estate accolgono i gioielli in legno e vetroresina di turisti e residenti ma che dalla prossima stagione potrebbero essere costellate di ormeggi a pagamento in numero limitato. «Non si capisce quale utilità, anche dal punto ambientale, abbia questa follia. Non risulta uno studio scientifico a sostegno di questo assurdo contingentamento», dice il consigliere della Lega, Michele Pais. (c. fi.)

