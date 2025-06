Campi boa nel Sinis, pasticcio senza fine 

Mare agitato all’interno dell'Area marina protetta del Sinis dove i campi di stazionamento con 68 boe, per ora non sono fruibili. Così prevede il nuovo disciplinare approvato dal ministero dell’Ambiente pochi giorni fa. Ieri la vicenda è sbarcata in prefettura. Il sindaco di Cabras sta trattando con il Ministero per trovare un accordo in vista della stagione 2025.

Prefettura

«La tutela dell’ecosistema marino e la sicurezza della navigazione restano priorità fondamentali per il nostro territorio», ha dichiarato il prefetto Salvatore Angieri aprendo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il sindaco di Cabras Andrea Abis e il direttore del parco Massimo Marras. Sono state affrontate le problematiche relative alla revisione del disciplinare che regola i campi boa. Al Comune nei giorni scorsi è stato chiesto di eliminare il 70% delle boe presenti, visto che secondo il ministro dovrebbero avere una distanza di cento metri l'una dall’altra; oppure di trasformare le aree in campi ormeggio dove però c’è il divieto di balneazione.

La linea morbida

Il sindaco Abis ieri ha inviato a Roma una proposta “tampone” visto che la stagione è già iniziata e le proteste dei diportisti si fanno sempre più forti. «Assieme alla capitaneria di porto abbiamo rivisto il disegno dei campi boa individuando lo spazio che ci deve essere attorno a ogni imbarcazione per garantire più sicurezza possibile – ha spiegato il primo cittadino - Dai nostri calcoli il numero delle boe dovrebbe diminuire del 30 per cento e non del settanta. Quindi le regole dovrebbero essere meno stringenti e non catastrofiche. Ora attendiamo la risposta da Roma». Tanti i diportisti che in questi giorni sono sul piede di guerra, non sanno dove andare visto che le zone più ambite ma anche più sicure e riparate sono quelle dei campi boa: Tharros, la caletta e Maldiventre.

L’associazione diportisti Capo Frasca annuncia battaglia: «Stanno facendo morire per sempre la nautica da diporto – dice Giancarlo Deligia, del direttivo –. Non bastavano i divieti legati alle esercitazioni e ora ci tolgono anche il Golfo di Oristano. Pronti a manifesteremo per gridare la nostra contrarietà».

