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Alghero.
08 luglio 2026 alle 01:37

Campi boa in Area protetta, si prenota con l’App 

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Una App per prenotare la boa nelle calette più spettacolari dell’Area marina protetta e dintorni. Il Parco di Porto Conte digitalizza la gestione degli ormeggi galleggianti che consentiranno alle imbarcazioni di non gettare l’ancora sulle praterie di posidonia. Dopo una fase di test, nei prossimi giorni sarà pienamente operativa Blue Discovery, la nuova applicazione gratuita per dispositivi Android e iOS che permetterà ai diportisti di individuare, prenotare e pagare direttamente dallo smartphone l'ormeggio nelle aree attrezzate. L'applicazione utilizza la geolocalizzazione per mostrare sulla mappa la posizione delle boe e la loro disponibilità in tempo reale. Particolare attenzione è stata riservata ai residenti e agli operatori nautici locali. Nelle aree della Zps, come Lazzaretto, Olandese e Rosso, l'utilizzo delle boe sarà gratuito per i residenti di Alghero, fermo restando l'obbligo di prenotazione.

Intanto ieri pomeriggio il comitato “Stop campo boe” ha voluto incontrare i vertici dell’Area marina protetta di Capo Caccia-Isola Piana per discutere della questione ormeggi. È risaputo che una delle contestazioni più ricorrenti è che le boe siano in numero insufficiente rispetto al numero di imbarcazioni in navigazione per la rada di Alghero. (c. f.)

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