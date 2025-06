Campi boa, diportisti all’attacco  

In tanti ieri non hanno rinunciato alla gita in barca. Ma per paura di rischiare la sanzione nessuno ha utilizzato le boe di stazionamento negli spazi storicamente utilizzati: Tharros, l’isola di Maldiventre, la caletta e Seu. Nei prossimi giorni però gli amanti del mare alzeranno la voce.

I disagi

Nell’Area marina protetta del Sinis dove il Ministero dell’Ambiente non concede più l’utilizzo dei campi boa attuali. Così prevede il nuovo disciplinare approvato pochi giorni fa. Il Comune è stato invitato o a eliminare il settanta per cento delle boe, in modo da creare cento metri di distanza l’una dall'altra, o di trasformare questi spazi in campo ormeggio dove però, di norma, è vietata la balneazione. Ecco perché pochi giorni fa il sindaco Andrea Abis ha chiesto di non utilizzare le boe per far evitare che i diportisti potessero incorrere in sanzioni. In attesa di una nuova soluzione. Ma i diportisti iniziano ad alzare la voce.Ivo Zoccheddu, presidente di Adina, l'associazione dei diportisti nautici che gestisce lo scivolo di Mare Morto e Portu Suedda, fa il punto: «Di tutta questa vicenda sfugge la logica ma anche il perché. Anche alla luce del fatto che in altre Aree marine tutto questo non sta accadendo, e perché non c'è mai stato un problema di inquinamento né di sicurezza. Ben vengano le boe di stazionamento nelle aree oggi vietate e da sempre invece più frequentate, proprio per una questione di sicurezza. C’è qualcosa che non torna. Ecco perché ora chiederemo un incontro con il sindaco di Cabras, il direttore del parco ma anche con altri Enti come la capitaneria. I diportisti sono molto preoccupati. Questa situazione rischia di danneggiare il territorio dal punto di vista economico e sociale. Ogni giorno riceviamo tantissime lamentele».

Gli operatori

Ma sono preoccupati anche gli operatori che noleggiano i gommoni. Renè Tocco, titolare della ditta Sinis Navigare, con sede a Torregrande, si sfoga: «Per noi è una doccia fredda. Chi affitta i nostri gommoni a questo punto non sa dove andare. Ciò diventa un grosso problema. In mare si creerà disordine e pericolo. Spero che qualcuno intervenga quanto prima». Il sindaco Andrea Abis ha fatto sapere che avanzerà quanto prima una proposta di buon senso all’attenzione del Ministero, che possa mitigare l’impatto negativo derivante da questa decisione per la stagione 2025. Che però è ormai è arrivata.

