Campi allagati, pomodori e zucchine a rischio 

Il maltempo non dà tregua. La pioggia si abbatte puntuale ogni giorno su Isili e sulle sue campagne preoccupando gli orticoltori. La stagione doveva essere già avviata e invece i contadini se la devono vedere col fango che impedisce anche di entrare negli orti, con l’acqua e la fanghiglia che rendono quasi impraticabili le strade rurali.

Le speranze non sono completamente perse ma con il passare dei giorni il futuro si fa sempre più grigio proprio come le nuvole che cominciano ad oscurare il cielo già nel corso della mattinata.

I disagi

«Questa situazione» ha detto Roberto Pirisi, 54 anni, «ci sta creando molti disagi per i trapianti delle piantine ancora nei vivai, ci sono ancora terreni da preparare e comunque resta il rischio di un nubifragio che ci farebbe perdere le piantine messe a dimora, da settimane viviamo con questo tempo incerto».

Per qualcuno degli ortolani più giovani è un evento straordinario, inedito e per questo ancora più difficile da affrontare. «Una stagione anomala», ha detto Francesco Steri, «piove dal 2 maggio, anche i trapianti già effettuati sono in sofferenza, se guardiamo le previsioni meteo prima di metà giugno non avremo bel tempo e si accavalleranno i tempi della raccolta».

Il ritardo

Questa situazione potrebbe portare ad un ritardo nell’inizio del periodo del raccolto, i prodotti (ad Isili si produce praticamente tutto, pomodori, zucchine, melanzane, cavolfiori e tanto altro) per via di questo potrebbero arrivare sul mercato più tardi di quanto avviene normalmente. «Purtroppo» ha aggiunto Alberto Piras, «anche se domani dovesse smettere di piovere, la terra impiegherà molto ad asciugare. Inoltre le piantine in consegna per maggio stanno diventando troppo grandi e rischiano di non produrre».

Problemi che, in questa fase della stagione orticola, sono il denominatore comune degli addetti ai lavori. «I terreni sono stati preparati», interviene Luca Meloni, 33 anni «ma non si può trapiantare, io sono indietro di quasi un mese, si accavallerà tutto, le semine e il raccolto».

Il settore orticolo è rappresenta il fattore trainante dell’economia locale: pomodori, zucchine, peperoni, melanzane e insalate vendute nei mercati di Cagliari provengono dagli orti del Sarcidano. E ogni anno gli ettari coltivati aumentano. Tanti i ragazzi che hanno deciso di cimentarsi in questa attività: non appartenevano a una famiglia di orticoltori, ma hanno scelto di non lasciare il proprio paese, la propria famiglia. Questa mole di lavoro porta sui campi tanta manodopera non solo locale ma del territorio. Negli ultimi anni si è ampliato il fenomeno dei braccianti stranieri. Se negli anni passati erano in prevalenza rumeni, adesso è possibile vedere curvi sui campi, nordafricani o indiani. Qualcuno tra loro decide di restare ad Isili anche durante la stagione invernale, forse non altrettanto produttiva ma comunque impegnativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA