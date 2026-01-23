Campi allagati dopo la demolizione dei ponti 

Maltempo nel Medio Campidano, allagati diversi terreni irrigui. Da un primo monitoraggio nei 28 Comuni della Provincia emergono danni lievi, per lo più limitati a molti alberi caduti sulle strade con circolazione interrotta, giusto il tempio per liberare la carreggiata. Le zone più colpite interessano i campo coltivati confinanti con la provinciale che collega Serrenti-Samassi, dove gli effetti del ristagno dell’acqua sul suolo stanno danneggiando pesantemente le colture, in particolare carciofi e grano.

A presentare il conto è la consigliera provinciale e vice sindaca del Comune di Serrenti, Maura Boi: «L’acqua ha avuto un impatto profondo su tutte le zone che si affacciano sulla strada. Le cause sono strettamente legate a recentissimi lavori di demolizione dei ponticelli di accesso alle campagne, unico collegamento con i mezzi, di fatto impedendo agli agricoltori, in una situazione di emergenza, un intervento tempestivo al fine di evitare il ristagno dell’acqua fra le colture». In una nota alla Provincia, il Comune chiede «un accesso immediato ai campi, anche tramite passaggi provvisori, opere necessarie al fine di far scorrere l’acqua che, non essendo da mesi ormai canalizzata nelle cunette laterali, allaga tutta l’area fino a sommergere i campi». Infine segnala l’urgenza di un sopralluogo dei tecnici dell’ente, dando così la possibilità ai proprietari dei terreni di salvare il salvabile. ( s. r. )

