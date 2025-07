Campi a secco senza rete irrigua 

Nel basso Sulcis ci sono zone coperte dalla rete irrigua e altre in cui non è mai stata realizzata. Così a ogni stagione irrigua, riparte la polemica.

«Vogliamo capire, - dice Ivan Garau che possiede alcuni terreni nelle campagne di San Giovanni Suergiu al confine con il territorio di Giba - perché, nel 2025 nella nostra zona ci siano ancora zone senza impianti a pressione con rispettive valvole e contatori. I servizi sono a macchia di leopardo per colpa della mancanza programmazione delle opere di completamento: noi che possediamo terreni in queste zone siamo costretti ad abbandonare i campi perché l'unica fonte disponibile per irrigare erano i fiumi oggi secchi. Invece in altre zone dotate d'impianto a pressione stanno irrigando tranquillamente». Problema che riguarda una vasta zona che parte dal villaggio di Palmas per estendersi per alcuni chilometri. In queste aree, conferma Carlo Floris, agricoltore di 70 anni, «da circa 25 anni non c’è la rete di irrigazione, praticamente da quando le vecchie canalette del consorzio di bonifica sono state dismesse durante la realizzazione della rete. Per andare facciamo ricorso ai piccoli torrenti e a una piccola sorgente che però attualmente è completamente a secco. E così addio coltivazioni».

Eppure le vecchie canalette sono ancora collegate alla diga di Monte Pranu: «Perché non realizzare una condotta all’interno di queste canalette già pronte? – chiedono Garau e Floris - sarebbe un lavoro facile da realizzare, sfruttando anche i fondi del Piano Sulcis: parte dell’infrastruttura è già pronta e occorrerebbe realizzare degli snodi per permettere agli agricoltori di collegarsi per irrigare i campi».

La gestione dell’acqua per l’irrigazione è gestita dal consorzio di bonifica della Sardegna meridionale e la rete è collegata all’invaso di Monte Pranu alle porte di Tratalias, distante qualche chilometro in linea d’aria dai campi di San Giovanni e Giba. «La richiesta degli agricoltori è fatta da tempo - dice Efisio Perra, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale – Le schede sono state presentate anche tra i progetti del Just Transition Found e sono presenti nel piano regionale di bonifica. Le risorse ci sono, auspichiamo che vengano utilizzate. Una riconversione della rete può dare diverse risposte, sia per il risparmio della risorsa idrica, ma anche ambientale, e occupazionale: aumentando le terre coltivate aumentano i posti di lavoro».