Campetto in ricordo di don Loi 

Un gioiellino all’ombra del campanile. È il campetto dell’oratorio parrocchiale realizzato con la colletta popolare che ha fatto lievitare il fondo stanziato dalla parrocchia della Beata Vergine di Monferrato. Dall’azionariato promosso da tre “leve” di Feralis sono stati ricavati 44mila euro che, sommati ai 50mila della parrocchia, hanno prodotto un tesoretto di 94mila euro, risorse sufficienti per costruire l’angolo intitolato a don Igino Loi.

La struttura porta il nome del sacerdote originario di Loceri, longeva guida spirituale della parrocchia di Bari Sardo, scomparso dodici anni fa.

L’iniziativa

All’ingresso del campetto, un cartello annuncia: “Su campettu ‘e don Loi”. Alla sua memoria è intitolato il campo di calcio a cinque inaugurato nei giorni scorsi. Più figure, in paese, hanno contribuito alla realizzazione. È il caso dell’architetto Claudio Fanni che, a titolo gratuito, ha elaborato il progetto e curato la direzione tecnica dei lavori. Quattro realtà hanno versato il denaro in un unico salvadanaio: la parrocchia 50mila euro, i Feralis ’72 hanno contribuito con 10mila euro, quelli del ’73 con 9mila e quelli della leva ’74 con 25mila. I tre gruppi hanno provveduto ad acquistare la tribuna e a realizzare la pavimentazione delle aree attigue. «Li ringrazio - ha detto il parroco, don Pietro Sabatini - di aver creduto nel progetto e deciso di condividere con la parrocchia l’impegno».

Il parroco

Una folla numerosa di laici ha presenziato all’inaugurazione della struttura in cui bambini e ragazzi potranno praticare attività sportiva e ricreativa. Proprio respirando l’aria dei vecchi oratori. Che, negli anni, sono stati luogo di socializzazione, scuola di vita e di sport per tanti ragazzi. Lì è nato qualche piccolo campione, o almeno ha iniziato il suo percorso verso le medaglie. Nell’immaginario collettivo, gli oratori rappresentano un presidio sociale insostituibile, sono luoghi di vita, nei quali l’educazione, la solidarietà e l’inclusione si intrecciano e si consolidano ogni giorno. «Confesso - ha aggiunto don Sabatini - che sono molto soddisfatto di quanto abbiamo realizzato, coi soldi della gente, senza cercare sponsorizzazioni né pubbliche né private. In questo modo la struttura appartiene a tutti, ma proprio per questo vorrei ricordare ai ragazzi di rispettare il campo».

