Camperisti sotto sfratto 

Si stavano godendo la vacanza nell’area di sosta di Foxi Manna quando, in tutta fretta, sono stati costretti a raccogliere i bagagli e ad andar via in forza a un decreto penale preventivo. Su mandato della Procura di Lanusei, i carabinieri della compagnia di Jerzu hanno apposto i sigilli al sito gestito da Alessandro Melis, legale rappresentante della società turistica Top Tuning con sede a Tertenia. Diverse decine di ospiti sono salite sui propri camper, che soggiornavano all’ombra dei maxi arbusti radicati nel terreno adiacente la spiaggia più celebre della marina di Sarrala, e hanno virato verso altri lidi. Per gli inquirenti, l’area di sosta non avrebbe nessun titolo per esercitare l’attività camperistica e oltretutto, secondo l’autorità giudiziaria, all’interno del sito sarebbe stata rinvenuta anche una discarica non autorizzata.

Il caso

Il 9 luglio scorso, la società di Melis ha presentato al Suap del Comune di Tertenia una pratica a giorni zero per aprire «un’area di parcheggio a fini turistici, custodita all’aperto, a supporto della balneazione». Tre giorni dopo, lo Sportello unico per le attività produttive ha comunicato la «irricevibilità della pratica». Provvedimento impugnato dall’avvocato Gian Marco Delunas, che assiste la società insieme al collega Maurizio Corda, e accolto dai giudici del Tar, che hanno sostenuto come fosse «preminente» accogliere il ricorso, tanto che lo stesso provvedimento è stato congelato fino all’esame collegiale. A quel punto, il Comune ha eseguito i controlli per verificare che tipo di attività stesse conducendo l’impresa turistica. Qui gli agenti della polizia locale avrebbero accertato la presenza di numerosi camper e di una presunta discarica.

Area sgomberata

Il verbale redatto nei giorni scorsi dai vigili urbani del paese è stato trasmesso in Procura e il magistrato inquirente ha firmato il decreto penale preventivo. Delegati a notificare il provvedimento, i carabinieri si sono presentati nell’area di sosta e l’hanno sgomberata. Da anni è in corso una battaglia amministrativa tra la società proprietaria del sito e il Comune. Ne è prova la lunga sequela di ricorsi e sentenze fra Tar e Consiglio di Stato.