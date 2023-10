Camperisti senza servizi 

I turisti non mancano, soprattutto in questo scorcio di stagione, ma quando arrivano a Guspini scoprono che non c’è un’area riservata a camper. L’opposizione in consiglio comunale dopo aver presentato un’interrogazione qualche torna a farsi sentire. «Anche all'inizio di ottobre sono tanti i camper di passaggio, soprattutto tedeschi e persone di mezza età che preferiscono la Sardegna in bassa stagione e chiedono costantemente dove trovare un’area servizi. Con disappunto, rispondo loro che a Guspini non ce n'è una», dichiara il consigliere di opposizione Marcello Pistis. La zona è attraversata da numerosi camperisti. Nonostante acquistino nei negozi locali e visitino i luoghi d’interesse, i musei, non trovano le strutture necessarie per il rifornimento d'acqua, la ricarica elettrica, lo scarico delle acque nere e lo smaltimento dei rifiuti. Le aree di sosta attrezzate più vicine si trovano a Piscinas o nell'Oristanese.

La protesta

«Nonostante siano stati annunciati ben due bandi regionali di finanziamento per i Comuni – aggiunge Pistis – e una mozione da noi presentata e approvata che avrebbe dovuto spingere la Giunta a richiedere i fondi e realizzare le strutture necessarie, è emerso in Consiglio che, dopo discussioni interne, non è stata individuata un’area idonea nell’intero territorio comunale». Inoltre, i comuni vicini di Arbus, Gonnosfanadiga, Sanluri, San Gavino e Pabillonis avrebbero avanzato proposte per un’area camper, il che solleva la domanda di perché Guspini non abbia agito allo stesso modo».L'amministrazione risponde: «Abbiamo incluso nella nostra agenda la realizzazione dell’area sosta camper e continuiamo a perseguirla con determinazione», afferma l'assessora alle attività produttive Stefania Atzei.

La ricerca

L’esponente della Giunta aggiunge che finora nessuna area adeguata dal punto di vista urbanistico (zona G) e logistico (vicinanza alle località balneari) è stata individuata. La speranza è che l’area, che in molti sui social identificano nella zona Pip, possa essere trovata: «Di fatto si dovrà attendere l’approvazione del piano urbanistico nel quale verranno individuate aree idonee in cui potrà essere realizzato questo tipo di servizio», conclude Atzei.

