«Camperisti, no alla sosta selvaggia» 

Controlli rafforzati e tolleranza zero a Pula contro la sosta selvaggia dei camper e i campeggiatori irregolari. Il sindaco Walter Cabasino ha ribadito l’intransigenza su più fronti: stalli disabili occupati abusivamente, abbandono di rifiuti, fumo in aree vietate e uso scorretto degli spazi pubblici. Alla Polizia Locale è stato chiesto di intensificare i controlli e affiancare alle multe una forte azione di prevenzione, in particolare nelle zone più esposte della costa.

Nelle spiagge urbane di Nora e Su Guventeddu la sosta dei camper è regolata come per le auto e non si registrano particolari criticità. Diversa la situazione nella zona del Flamingo, a Santa Margherita, dove – secondo l’opposizione – la carenza di stalli adeguati alimenta la sosta irregolare, causando problemi di viabilità, ostacolando l’accesso ai servizi e creando disagi anche in termini di sicurezza stradale e ambientale.

«Sono qui di passaggio – dice Saverio Pilloni, 65enne turista partito con il suo camper da Sanluri –. I vigili non ci hanno detto nulla. L’importante è che non vedano sedie, tavoli e oggetti fuori dal camper. Sarebbe giusto che in un’area come questa ci fosse un parcheggio per autocaravan».

La pensa diversamente Francesco Savastano, 53enne di Selargius: «Vengono tutti qui perché non ci sono cartelli che vietano la sosta dei camper. Ed è per questo che i vigili non possono sanzionare nessuno. È giusto che le regole vengano rispettate. La sosta libera vicino al mare si può fare, ma con coscienza. Se mi metto nei panni di un’automobilista, vedere un parcheggio occupato solo da camperisti mi darebbe fastidio».

«Ricordo sempre ai vigili che Pula è un paese turistico, e che ogni sanzione rappresenta comunque una sconfitta – puntualizza il sindaco Cabasino –. Tuttavia ho ribadito con fermezza che non si può transigere sul campeggio abusivo e sulla sosta irregolare. I camperisti sono i benvenuti, purché rispettino il Codice della strada, che li equiparaagli automobilisti. Rispetto al 2023, le sanzioni complessive a Pula sono diminuite di circa il 30%, ma resta costante l’impegno della Polizia Locale sul fronte della prevenzione: dalle soste selvagge delle auto al divieto di fumo, fino all’abbandono dei rifiuti».

Critica la minoranza consiliare. «Il problema sorge soprattutto a Campu Matta, – lamenta la capogruppo di “Siamo Pula”, Ilaria Collu –. Gli stalli sono pochi e tutti occupati dagli autocaravan. La situazione dei camper a Pula non è più sostenibile. Durante l’approvazione del Pul abbiamo chiesto la creazione di aree di sosta dedicate ai camper, ma ciò non è stato fatto».

Secondo Collu, anche la viabilità andrebbe rivista: «La via Flumendosa, che conduce alla spiaggia, è percorribile in entrambi i sensi solo dal bus navetta di Santa Margherita. Tuttavia, alcuni furbi se ne infischiano dei divieti e, pur non essendo autorizzati, generando pericoli e disagi».

