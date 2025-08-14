VaiOnline
Arbatax.
15 agosto 2025 alle 00:46

Camperisti indomiti nell’area degli Scogli Rossi, scatta il blitz 

Appena un mese fa l’ordinanza congiunta di Autorità di sistema portuale, Comune e Circomare aveva vietato l’accesso a qualsiasi mezzo allo sterrato degli Scogli Rossi. Neppure la posa dei dissuasori in finto travertino bianco hanno scoraggiato i camperisti più indomiti che, nella notte tra mercoledì e ieri, si sono infilati nell’unico varco lasciato libero per favorire l’ingresso in occasione dei concerti dell’Arabax festival.

Sono stati allontanati ieri, dopo il blitz degli agenti della polizia locale intervenuti dopo una segnalazione ricevuta al centralino. Se da una parte il codice della strada autorizza la (semplice) sosta dei camper, perché equiparati a qualsiasi altro mezzo, dall’altra resta il divieto di accesso all’area nel rispetto della segnaletica installata nell’area. Lo confermano anche gli elementi d’arredo che segnano il confine tra via Lungomare e lo sterrato all’altezza del tratto in cui è stato demolito l’edificio che, per decenni, ha ospitato la sede dell’ex Compagnia portuale. I dissuasori vietano l’ingresso a tutti i mezzi: la terrazza che guarda verso Capo Montesanto dovrebbe essere accessibile esclusivamente a piedi. O, al massimo, in bici. Ma l’accesso a quest’ultima categoria sarà eventualmente confermata con un’altra l’ordinanza. ( ro. se. )

