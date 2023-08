Camperisti in aree vietate, quattro sanzioni della Forestale 

C’è chi pensa alla vacanza in camper senza regole, campeggiando abusivamente al fuori delle aree attrezzate. È andata male a quattro furbetti che la notte scorsa sono stati sanzionati dal Corpo forestale di Lanusei. La squadra ha sorpreso a Tortolì e Bari Sardo quattro camperisti che in barba ai divieti trascorrevano abusivamente la notte in aree non previste. Sono quindi scattate le sanzioni che vanno da un minino di 100 a un massimo di 250 euro. Solo nel mese di luglio il Corpo forestale di Lanusei, diretto da Giovanni Monaci, ha sanzianato otto trasgressori nel comune di Tortolì.

In vista del Ferragosto la Forestale ha intensificato i controlli sulle strade e sul litorale, in orari notturni, al fine di mettere fine a questa cattiva abitudine da parte di alcuni vacanzieri. Sono tanti i comportamenti scorretti che ogni estate si ripetono: c’è chi si impossessa di sabbia, ciottoli o conchiglie da portare a casa come souvenir, chi addirittura deturpa beni ambientali, come è successo a Cala degli Innamorati dove uno scoglio è stato imbrattato da una scritta (ripulita nei giorni scorsi), e chi pensa che possedere o prendere a noleggio un camper lo autorizzi a pernottare dove gli pare.

Il Corpo forestale ricorda che la legge prevede divieto di campeggio libero, al di fuori delle strutture ricettive all’aria aperta o delle aree attrezzate di sosta temporanea.

