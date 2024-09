Camperisti fai-da-te, servono regole chiare

Camperisti fai-da-te che bivaccano nei parcheggi o nelle piazzole lungo la costa, in prima linea sul mare. Nei siti internet e nei blog dedicati ai turisti itineranti, infatti, anche i posteggi del porto e la zona di Calabona, appaiono come luoghi in cui la presenza dei pulmini attrezzati sarebbe tollerata. L’ultimo episodio che ha scatenato polemiche pochi giorni fa, quando un camper è rimasto incastrato tra gli scalini dei bastioni antichi, in zona pedonale. Il gruppo di maggioranza, Orizzonte Comune, ritiene che occorra prestare maggiore attenzione al fenomeno, prevedendo, magari, una sorta di vademecum da distribuire agli sbarchi delle navi o alle agenzie di noleggio. Un elenco di regole chiare, con l’indicazione delle aree di sosta attrezzate di cui il territorio dispone. Ad Alghero, per esempio, sono almeno tre. «Siamo fiduciosi che l’assessore regionale Franco Cuccureddu, saprà certamente vagliare quanto di più incentivante e rispettoso si possa programmare per un settore in forte crescita che, se ben normato, può dare sicuramente le giuste ricadute», scrivono dal coordinamento locale di Orizzonte Comune: «Abbiamo alcuni mesi davanti per poter programmare e poter predisporre un piano che finalmente sottolinei tutte le criticità che questo tipo di mezzi e di turismo generano, traendone i migliori benefici e ricadute».

