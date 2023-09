Camperisti abusivi, sei multe 

Svegliarsi con un panorama impagabile come quello del piazzale Scogli Rossi, ad Arbatax, è il sogno di tanti. Peccato che non si può. Eppure, imperterriti, nonostante cartelli e avvertimenti, gli amanti del turismo a sbafo continuano a pernottare abusivamente. Questa volta è andata male a sei camperisti abusivi perché all’alba di ieri alle porte dei loro caravan hanno bussato gli agenti forestali di Tortolì. In barba alle regole sostavano con tendine oscuranti nel parabrezza e nei finestrini laterali. Constatando l’avvenuto pernottamento da parte dei proprietari, è stato possibile da parte del Corpo forestale contestare l’illecito amministrativo. Per i trasgressori, due italiani, tre tedeschi e un belga, è scattata la sanzione che va da 100 a 250 euro. Il servizio è poi proseguito a Orrì, dove è stata contestata la stessa violazione ad un cittadino italiano.

