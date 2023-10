Camperisti abusivi, sei multe 

Il pernottamento selvaggio a sbafo nello scenario da cartolina fronte mare del piazzale Scogli Rossi è finito male per un gruppo di camperesti abusivi. Ieri mattina in sei sono stati svegliati dalla squadra della stazione forestale di Tortolì che ha staccato sei verbali. In barba ai divieti campeggiavano al di fuori delle strutture ricettive all’aria aperta o alle aree attrezzate di sosta. Nelle aree autorizzate vanno garantite le dotazioni minime: pozzetti di scarico, erogatori di acqua potabile, un adeguato sistema di illuminazione, i contenitori per i rifiuti. Servizi non presenti nel piazzale Scogli Rossi poiché non è un’area di sosta per camper. Sono ancora tanti i turisti che nelle località ogliastrine non rispettano le regole nonostante la presenza di aree dedicate al servizio dei camperesti. I controlli dell’ispettorato del corpo forestale di Lanusei non si fermano. (fe. m.)

