Camperisti abusivi invadono perfino il parcheggio del cimitero 

Turismo in camper e in caravan tra disorganizzazione e abusivismo. I camperisti occupano gli spazi che trovano, dagli arenili al parcheggio del cimitero, perfino sopra il monte sopra la cava dismessa della “Palmas Cave”.

«Non vorrei l’invasione di un modello disordinato - dice il sindaco Ignazio Locci - anche perché l’impatto è negativo, d’altro canto però non lo ritengo un fenomeno da criminalizzare, piuttosto vanno intensificati i controlli, non solo per loro ma anche per chi sfrutta la loro presenza». Camper service “regolari” non ce ne sono, esiste un solo camping in località Calasapone, tutte le altre sono aree di sosta. Ciò nonostante, vengono segnalate dagli stessi camperisti in internet, nei siti specialistici, con tanto di recensione. E così si scopre su campercontact.it che è possibile sostare per 10 euro a notte col camper, con due persone a bordo nell’area a fianco al porticciolo turistico. Lo stesso sito riconduce alla possibilità di utilizzare i servizi per qualsiasi necessità. In realtà il prezzo varia e qualcuno precisa di aver avuto la possibilità di utilizzare la corrente elettrica per ricaricare le batterie del van. «Nel centro abitato e non solo abbiamo tutta la segnaletica stradale che prescrive il comportamento da seguire, compresi camperisti - aggiunge Locci - sui divieti ovviamente va intensificato il controllo. Ci sono regole che vanno rispettate soprattutto da chi pratica questo tipo di turismo che presuppone amore per l’ambiente». La Polizia locale ha già ricevuto l’input di avviare i controll, non solo sui camper ma anche verso chi esercita senza autorizzazione l’attività di camper service. Preoccupa l’inesistente smaltimento dei rifiuti organici.

