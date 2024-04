Camperi alla Sarlux B2, c’è Alfieri-Anzio 

Marco Camperi è il nuovo allenatore della Sarlux Sarroch in A3. Bergamasco, 50 anni, ha allenato nelle ultime due stagioni lo Chenois Genève in prima divisione svizzera e vanta una lunga carriera da secondo in Superlega a Piacenza, Civitanova e Allianz Milano. In Italia una parentesi da head coach, a Piacenza nel 2015 quando nelle ultime giornate subentrò ad Andrea Radici. Nei prossimi giorni anche il Cus Cagliari annuncerà il nuovo tecnico.

Il weekend sui campi di gioco segna la terzultima giornata e, per la Serie B1 femminile, la Capo d’Orso Palau si gioca tutto, stasera a Legnano contro la terza in classifica, ma con quattro punti in più rispetto alle ragazze di coach Guidarini.

Sfida quasi decisiva, in B2 femminile, tra Pan Alfieri e Volley Anzio, stasera al Pala Coni B (ore 18). Lottano per i playoff, separate da un punto ma anche il primo posto del Terracina è a un passo. Intanto, giovedì, La Smeralda Ossi ha anticipato e vinto 3-1 la trasferta a Ostia e ora è quinta. Ultimo disperato appello per l’Audax Quartucciu, quasi retrocesso, oggi a Frosinone. A La Maddalena il Garibaldi ospita (ore 15) il Grosseto.

In trasferta le due formazioni sarde di Serie B maschile. Stella Azzurra Sestu e Borore affrontano rispettivamente Volley Cazzago e Almevilla.

