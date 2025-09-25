Camper, una raffica di multe 

Bucato steso ad asciugare su un filo legato tra due alberi, barbecue e tavolini imbanditi. I camperisti selvaggi sostano ovunque, anche davanti ai cartelli che indicano il divieto di bivaccare. Sotto le stelle di Golgo e di Pedralonga, due tra le località più frequentate dalla categoria, è tolleranza zero contro i trasgressori, negli ultimi giorni destinatari di 29 sanzioni da 103,29 euro. I controlloi sono stati condotti dai barracelli guidati dal comandante Paolo Mura. Criticità anche al bosco Seleni di Lanusei dove i camperisti si danno appuntamento attraverso le app, sapendo di trovare una zona franca carente di vigilanza.

Il fenomeno

Paolo Mura è il capitano della compagnia barracellare di Baunei che conta una ventina di componenti. I servizi sul territorio sono costanti. «Facciamo rispettare i regolamenti comunali e regionali nelle materie di competenza. Stiamo cercando di dare una raddrizzata a questo fenomeno che, soprattutto nei mesi spalla della stagione turistica, subisce un incremento importante. Sono convinti che tutto sia permesso e scontato, ma in Sardegna il campeggio libero e il bivacco, con o senza tenda, è vietato da oltre quarant’anni». Il fenomeno è in crescita ovunque, soprattutto nelle ultime settimane: «Tanti camperisti, anche in transito, anziché soggiornare nelle due aree di sosta notturna di Golgo, preferiscono farlo nei punti più selvaggi dove però è vietato il pernottamento. Ciò che noi vogliamo scoraggiare - puntualizza Mura - è proprio il bivacco notturno che, spesso, avviene in tratti in cui insistono elementi di flora e fauna importantissimi e la loro presenza contribuisce al deterioramento di habitat naturale».

I camperisti

Contro gli abusi vigila anche la Forestale. Nelle ultime settimane, il personale della stazione di Tortolì ha sanzionato diversi turisti tra La Capannina, Orrì e Planargia, a Bari Sardo. «Come presidente del Club camperisti sardi - afferma Gigi Pambira - accolgo con favore la presenza di turisti a fine stagione: rappresentano una risorsa importante per la conclusione del periodo turistico. Tuttavia, ciò non deve mai tradursi in un mancato rispetto delle regole. Comportamenti scorretti danneggiano l'immagine di tutto il settore e screditano coloro che, con senso civico e responsabilità, vivono il turismo itinerante nel rispetto delle normative».

