VaiOnline
Turismo.
26 settembre 2025 alle 00:29

Camper, una raffica di multe 

Bivacchi abusivi in barba ai divieti a Pedralonga, Golgo e al Seleni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bucato steso ad asciugare su un filo legato tra due alberi, barbecue e tavolini imbanditi. I camperisti selvaggi sostano ovunque, anche davanti ai cartelli che indicano il divieto di bivaccare. Sotto le stelle di Golgo e di Pedralonga, due tra le località più frequentate dalla categoria, è tolleranza zero contro i trasgressori, negli ultimi giorni destinatari di 29 sanzioni da 103,29 euro. I controlloi sono stati condotti dai barracelli guidati dal comandante Paolo Mura. Criticità anche al bosco Seleni di Lanusei dove i camperisti si danno appuntamento attraverso le app, sapendo di trovare una zona franca carente di vigilanza.

Il fenomeno

Paolo Mura è il capitano della compagnia barracellare di Baunei che conta una ventina di componenti. I servizi sul territorio sono costanti. «Facciamo rispettare i regolamenti comunali e regionali nelle materie di competenza. Stiamo cercando di dare una raddrizzata a questo fenomeno che, soprattutto nei mesi spalla della stagione turistica, subisce un incremento importante. Sono convinti che tutto sia permesso e scontato, ma in Sardegna il campeggio libero e il bivacco, con o senza tenda, è vietato da oltre quarant’anni». Il fenomeno è in crescita ovunque, soprattutto nelle ultime settimane: «Tanti camperisti, anche in transito, anziché soggiornare nelle due aree di sosta notturna di Golgo, preferiscono farlo nei punti più selvaggi dove però è vietato il pernottamento. Ciò che noi vogliamo scoraggiare - puntualizza Mura - è proprio il bivacco notturno che, spesso, avviene in tratti in cui insistono elementi di flora e fauna importantissimi e la loro presenza contribuisce al deterioramento di habitat naturale».

I camperisti

Contro gli abusi vigila anche la Forestale. Nelle ultime settimane, il personale della stazione di Tortolì ha sanzionato diversi turisti tra La Capannina, Orrì e Planargia, a Bari Sardo. «Come presidente del Club camperisti sardi - afferma Gigi Pambira - accolgo con favore la presenza di turisti a fine stagione: rappresentano una risorsa importante per la conclusione del periodo turistico. Tuttavia, ciò non deve mai tradursi in un mancato rispetto delle regole. Comportamenti scorretti danneggiano l'immagine di tutto il settore e screditano coloro che, con senso civico e responsabilità, vivono il turismo itinerante nel rispetto delle normative».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il delitto.

«Abbiamo litigato, ho sparato»

La morte di Cinzia Pinna: la versione di Ragnedda davanti agli inquirenti 
l Busia, Pala
Il delitto di Palau

Cinzia cadavere in giardino, lui in barca e in elicottero

La vita dell’arrestato è proseguita come se nulla fosse accaduto 
(a. b.)
Il delitto di palau

Cocaina in quantità, una lite Poi i colpi di pistola fatali

L’imprenditore: avevo assunto droga, non capivo nulla e ho sparato 
Andrea Busia
Il delitto di Palau

Tante fiaccole per Cinzia nella notte del dolore

Mariangela Pala
Il caso

Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme

Varata la commissione statutaria in attesa della sentenza su Todde 
Roberto Murgia
Il caso

«Le domus de janas saranno protette: no agli speculatori»

Dopo il clamore per l’annullamento  del “viaggio sonoro” non autorizzato 
Ylenia Mascia
il personaggio

Partita bambina, Alessia Orro torna da regina

Ieri la fuoriclasse azzurra ha debuttato con il Fenerbahçe nella “sua” Oristano: «Emozionata» 
Carlo Alberto Melis
La manovra

Giorgetti alle banche: serve uno sforzo

«Per loro benefici dal rating: ora migliori condizioni per famiglie e imprese» 
Vaticano.

Becciu, no al ricorso dell’accusa

Nel processo di secondo grado vittoria per la difesa, inammissibile l’appello del Pg 