Tour archeologico in Sardegna per “Camper” la trasmissione di Rai 1 condotta da Marcello Masi in onda tutte le mattine dalle 12.30. Nella consueta rubrica dedicata all'archeologia, curata dall'inviata Valentina Caruso, si parlerà oggi del Santuario di Monte d’Accoddi, straordinario sito archeologico a forma di piramide a gradoni con rampa d'accesso, databile nella sua prima fase a 5 mila anni fa, situato a 10 chilometri da Sassari.

