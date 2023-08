Camper in sosta vietata multati dalla Forestale 

Camper in sosta vietata, auto parcheggiate sulle dune. Fioccano ancora le multe da parte del personale della base navale del Corpo forestale di Arbatax. Ieri durante un controllo sul litorale di Bari Sardo hanno multato i proprietari di due fuoristrada per violazione all'ordinanza balenare regionale che vieta la sosta e il transito con i veicoli sulle dune e sugli arenili. Nonostante la presenza di numerosi cartelli sparsi lungo la costa che elencano i divieti e le buone pratiche, c'è sempre qualcuno che non rispetta le regole. Nei giorni scorsi la squadra della stazione forestale di Tortolì, a Planargia, aveva sanzionato un gruppo di turisti francesi che campeggiavano abusivamente: tavolini, tappetini, e maxi multa. (f. me.)

