Camper in fiamme tra Is Urigus e Is Gannaus, bombola esplode durante la bonifica del rogo 

Momenti di paura poco dopo la mezzanotte per un rogo divampato in un camper lungo la strada al confine tra Is Urigus (San Giovanni Suergiu) e Is Gannaus (Carbonia).

Per cause ancora da accertare (è aperta sia l’ipotesi del rogo accidentale sia quella dell’incendio doloso), un camper, che si trovava parcheggiato all’interno di un terreno privato è andato a fuoco. Alcune persone che vivono nella zona hanno notato le fiamme e hanno dato l’allarme e così sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia. Al loro arrivo il camper era già completamente avvolto dalle fiamme e durante le operazioni di bonifica sarebbe esplosa una delle due bombole che si trovavano nel mezzo. Fortunatamente non hanno procurato alcun danno al personale che stava operando, soltanto danni ingenti al mezzo, I vigili del fuoco hanno dovuto operare per parecchio tempo per portare a termine le bonifiche sia sul camper che nell’area circostante, sul posto successivamente sono arrivati anche i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu.

