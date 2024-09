Camper, il prezzo non è giusto 

La tariffa di 40 euro per il parcheggio degli autocaravan vicino alle spiagge è troppo alta: il Comune sospenda immediatamente il provvedimento e stabilisca un costo giornaliero «al massimo più alto del 50 per cento rispetto a quello delle auto» (che è di dieci euro in alta stagione). Lo ha stabilito il Tar Sardegna lo scorso 4 settembre (la sentenza è stata pubblicata lunedì) che ha accolto, appunto, il ricorso dell’associazione nazionale camperisti con sede a Firenze guidata da Pier Luigi Ciolli.

Il ricorso

«È l’ennesima vittoria - spiega Ciolli - della nostra associazione, i camperisti non saranno più costretti a versare al Comune di Castiadas tariffe spropositate per la sosta». Ciolli ricorda: «Abbiamo presentato un ricorso al Tar perché il Comune ha ignorato la nostra richiesta bonaria di rivedere le tariffe». In base alla sentenza il Comune non potrà, appunto, esigere tariffe in misura superiore al 50 per cento rispetto a quelle praticate per le autovetture e dovrà coprire e rimuovere i segnali contenenti le tariffe in violazione di legge. Dovrà inoltre pagare le spese di lite dell’associazione (2.400 euro), le spese del legale incaricato dal Comune e provvedere alla rimozione dei segnali illegittimi. «Tutte risorse - aggiunge Ciolli - a carico dei 1.669 cittadini di Castiadas che sarebbero state risparmiate se il Comune avesse risposto all’invito bonario dell’associazione di ridurre le tariffe. La Giunta di Castiadas dovrà spiegare ai suoi concittadini per quale motivo tali somme sono poste a carico degli abitanti anziché essere sostenute dal sindaco e dagli assessori che hanno votato tariffe illegittime e si sono rifiutati di modificarle. Senza contare il danno ingiustamente provocato all’immagine del Comune di Castiadas».

Il Comune

Il sindaco Eugenio Murgioni si dice «molto amareggiato per una sentenza che fa riferimento ad una normativa nazionale senza tenere conto della diversità delle realtà locali. Vorrà dire che staremo più attenti in futuro». Quanto ai costi che i cittadini dovranno sostenere, «quelli spesi in difesa del territorio - aggiunge - non sono mai sprecati. Continuerò a difendere Castiadas. Per il prossimo anno vieteremo direttamente la sosta ai camper vicino alle spiagge, per loro ci saranno solo delle aree dedicate».

La battaglia tra Comune e camperisti, insomma, è appena cominciata.

