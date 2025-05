Camper contro un muro, il conducente ricoverato in ospedale 

Incidente stradale a Flumini di Quartu dove ieri pomeriggio il conducente di un camper è finito in ospedale in codice rosso anche se a quanto pare non è in pericolo di vita. L’uomo è stato ricoverato al Brotzu in osservazione con la prognosi legata agli accertamenti in corso. La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla Polizia locale.

Stando a una prima parziale ricostruzione il camper, che pare non viaggiasse a velocità sostenuta, è finito contro un muro dopo che il conducente ne ha perso il controllo per cause in via di accertamento. Non si esclude l’ipotesi di un malore. Immediato è stato l’allarme lanciato da alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto. Il ferito è stato accompagnato im ospedale: ha riportato un trauma cranico e toracico. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale. Sembra che nessun altra auto sia rimasta coinvolta nell’incidente.

Di certo c’è che sulla litoranea, dove ieri il traffico vista la bella giornata era piuttosto sostenuto, ci sono stati disagi e rallentamenti. Code si sono formate per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire. In serata la situazione è tornata alla normalità.

