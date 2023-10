Camper ambulatorio per prevenire i tumori 

Si chiama “Un camper per la prevenzione”, la nuova raccolta fondi a supporto dell’associazione “Abbracciamo un Sogno”, promossa dal Comitato Sardegna in Rosa, con il supporto di Forte Village, Palazzo Doglio, Summer Mode e tanti altri partner.

La raccolta è destinata all’acquisto di un ambulatorio mobile per l’effettuazione di mammografia ed ecografia. Il camper, spostandosi in diverse località dell’Isola, renderà più accessibili i test di screening a tutte le donne, anche quelle che risiedono in zone distanti dai presidi ospedalieri. Il camper sarà inoltre equipaggiato con una sala di refertazione e una rampa d’accesso per le persone diversamente abili. Tante le iniziative in campo. Domenica 22 ottobre al Forte Village ci sarà “La Camminata in Rosa”, passeggiata di 5 km aperta a tutti (comitatosolidalesardegnainrosa@gmail.com o 070/9218384). Il 25 ottobre sarà la volta de “La Giornata in Rosa” a Palazzo Doglio: dalle 17.30 alle 19 il talk “La prevenzione non ha età”, seguirà dalle 19 alle 22 un aperitivo solidale. Verrà inoltre lanciata la “Lotteria Solidale”, in programma fino al 30 aprile con in palio 125 premi, tra cui un soggiorno di due notti al Forte Village. Domenica 5 novembre, prenderà il via il torneo di padel allo SportLife Padel Club di Su Planu. Numerosi partner, tra cui Forte Village, Palazzo Doglio, Summer Mode, CFadda, Rinascente, Obicà Mozzarella Bar, Radio Sintony, Pubblicitas e CVS, hanno già abbracciato la raccolta fondi, patrocinata dal Rotary Distretto 2020 e del Rotaract Club Cagliari, e contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo con altre iniziative. Le donazioni possono essere effettuate sul conto IT57G0306909606100000187345 intestato a Costruiamo Sogni Coop Sociale.

