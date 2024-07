Camper abusivi, piovono multe 

Si accampano ovunque, soprattutto su aree vista mare. Contro il camperismo abusivo è tolleranza zero. Nelle ultime settimane gli agenti della polizia locale di Tortolì hanno spiccato una dozzina di verbali, il cui importo oscilla tra i 100 e i 250 euro. I controlli sono avvenuti tra Golfetto, Basaura, piazza Rinascita e Rocce Rosse, il piazzale divenuto meta consueta per i camper, mezzi equiparati a una semplice auto finché però non aprono il tendalino oppure piazzano il tavolino esterno: è in quel contesto che si configura il reato di camperismo abusivo.

Task force

Un nutrito numero di appassionati rispetta le regole, lascia il mezzo in sosta e fino a qui è tutto regolare. Ma quando si accampano con tavolini e sedie, stendini per i panni e altre attrezzature a corredo si incorre nella sanzione. Negli ultimi tempi il personale in forza al comando della polizia locale, guidato da Marta Meloni, ha potenziato i controlli, sorprendendo coloro che non rispettano le regole.

Il presidente

Gigi Pambira, presidente dell’associazione sarda, boccia questo tipo di comportamenti. «L’articolo 185 del codice strada della strada è chiaro: auto e camper hanno gli stessi diritti, ma dispiace ancora una volta constatare che qualche camperista infranga le più elementari regole di convivenza. Poi questi atteggiamenti ricadono sui soci virtuosi». Ai soci sardi dell’associazione ma anche a quelli provenienti dalla Penisola e dall’estero Pambira rinnova l’appello alla correttezza: «Rispettate il codice della strada ricordando di non aprire il tendalino ed evitare l’emissione di rumori provenienti dal motore: quello è campeggio abusivo. In caso aveste queste esigenze rivolgetevi alle aree attrezzate della zona». Pambira, però, avverte: «Al Comune suggerisco di avvalersi di una legge regionale per realizzare nuove aree, anche perché il turismo in camper è in costante aumento e non sarebbe corretto fare a meno di questa fetta di mercato».

RIPRODUZIONE RISERVATA