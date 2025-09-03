Camper abusivi, l’assalto continua 

Mille camper, mille storie. Nello sterrato del lungomare Poetto, di fronte allo stabilimento Ottagono, si incrociano vicende di persone che hanno deciso, per piacere o necessità, di vivere in una casa mobile. Ci sono l’argentino con moglie, il docente siciliano in attesa di una cattedra che gli consenta di pagare un affitto, un ex militare amante del mare e anche chi ha messo la tenda sotto i pini. Non esistono regole, se non il buonsenso, anche perché il capoluogo della Sardegna non ha un’area di sosta dove i motorhome possano rifornirsi di acqua potabile e scaricare le acque nere.

La sopravvivenza

Luca Morella di Cremona è arrivato in città, con moglie e figlia,lunedì. «Abbiamo fatto tappa a Porto Pino, dove un camperista cagliaritano ci ha consigliato quest’area». Cucinare, lavarsi, dormire in sicurezza in un’area non controllata non sono un problema. «Qui si sta bene, abbiamo i pannelli fotovoltaici e produciamo dal sole l’energia elettrica. Uno dei problemi principali e l’approvvigionamento dell’acqua potabile. C’è poi il discorso dello scarico delle acque nere e grige, abbiamo un’autonomia di tre giorni, poi dobbiamo per forza fare riferimento ad aree sosta attrezzate». Quelle pubbliche a Cagliari sono inesistenti, molti fanno i furbi e conferiscono all’aperto o nei tombini. «È un vero peccato che il Comune non metta a disposizione dei camperisti degli spazi appositi. Perché – propone Morella indicando un fazzoletto di terra alle sue spalle – non realizza un punto con luce e acqua dove, a pagamento, i camper potrebbero rifornirsi? È un vero peccato».

La tolleranza

Angelo Quaglieri è un ex militare di Bologna, ora in pensione. Come spesso accade, dopo essersi innamorato della moglie cagliaritana, per la proprietà transitiva, ha subito un’attrazione fatale per la Sardegna. «La mia consorte, finite le ferie, è dovuta rientrare per il lavoro. Io ho deciso di rimanere qui con il mio cane». Com’è la vita quotidiana? «Purtroppo a Cagliari manca uno spazio dove i camper possono fermarsi in sicurezza. Nel Nord Sardegna, a Porto San Paolo, le aree di sosta comunali sono gratuite. Un segno di civiltà e ospitalità, che nel capoluogo vengono compensati dalla tolleranza della Polizia locale. E non è un fatto scontato». Com’è la vita quotidiana su quattro ruote? «Ho un sistema fotovoltaico che mi consente la piena autosufficienza». E per il cibo, i bisogni e l’igiene quotidiana? «Usufruisco dei bagni pubblici della spiaggia e mangio ai chioschetti». E in caso di emergenza? «I serbatoi sono molto capienti e mi consentono di arrivare negli spazi attrezzati senza difficoltà».

Progetto svanito

Luigi Pambira è il presidente dell’Associazione camperisti sardi che conta oltre 1.800 iscritti nell’Isola, 1.000 a Cagliari. «Il progetto per un’area riservata ai camper era stata studiata e proposta dalla prima Giunta comunale guidata da Massimo Zedda». Cosa prevedeva? «La gara d’appalto, finanziata dal ministero dell’Ambiente, consisteva nella realizzazione di 40 posti attrezzati a San Paolo». Tutto, però, si è sciolto come neve al sole. «Non si è mai capito, ora in quell’area ci sono un deposito dei basolati avanzati in via Roma e un ecocentro». L’appello. «Non capisco perché remano contro, eppure il nostro è un turismo in crescita che muove l’economia».

Ipotesi Santa Gilla

«Il progetto elaborato a suo tempo nell’area di San Paolo non è andato avanti perché si trattava di una nuova urbanizzazione in un contesto soggetto a vincoli paesaggistici e ambientali», afferma Matteo Lecis Cocco Ortu, assessore all’Urbanistica. «Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono, ad esempio, quella dell’ex centrale di Santa Gilla, dove esistono già previsioni di riconversione e alcune proposte in ambito portuale e retroportuale. Al contrario, è stata scartata la soluzione del retrospiaggia del Poetto, perché l’area ha un’elevata fragilità ecologica ed è parte di un ecosistema di connessione tra mare e stagno».

