Camper a fuoco, paura nella notte 

Incendio nel cuore della notte a Quartu. Le fiamme sarebbero state provocate intorno alle 2 da un cortocircuito all’interno di un camper di proprietà di un commerciante, parcheggiato nel cortile di un’abitazione di via Viareggio, con danni provocati agli infissi.

Non si esclude l’ipotesi della fuga di gas da una bombola, con conseguente piccola esplosione. Le fiamme si sono sviluppate avvolgendo il camper e raggiungendo gli infissi dell’abitazione.

L’arrivo immediato dei vigili del fuoco, che hanno rapidamente circoscritto e spento il rogo e messo in salvo tre cani, ha evitato conseguenze peggiori, anche se il fuoco sarebbe arrivato a lambire le abitazioni vicine a quella interessata dal rogo. Non si registrano feriti.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo e indagano adesso sulle cause. Non sarebbero state trovate tracce di dolo.

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