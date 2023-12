Campeggio mai nato da 40 anni 

Inviata

San Vero Milis . La recinzione è ormai un ricordo, almeno in alcuni tratti. All’interno la vegetazione è cresciuta rigogliosa, con i ginepri a farla da padroni, e questo è un elemento positivo. Tutt’altro che positivo, invece, scorgere sacchetti di spazzatura abbandonati. E hanno tutto l’aspetto di strutture dimenticate anche le quattro costruzioni lasciate a metà. È il quadro desolante che si osserva a breve distanza dalla spiaggia di Sa Mesa Longa e che nelle intenzione sarebbe dovuto essere un campeggio. Il lembo di costa con Capo Mannu, paradiso dei surfisti, si può scorgere a breve distanza. L’idea ha oltre quarant’anni che, evidentemente, è di difficile realizzazione. Un progetto che, assicura il sindaco Luigi Tedeschi, non è stato accantonato. C’è un problema e non è secondario: reperire i quattrini per completare le strutture, fra lavanderia, accettazione, servizi e supermercato.

La storia

Un salto indietro nel tempo per capire meglio come si è arrivati a questo. «L’idea nasce nel 1981 con l’amministrazione Ledda» spiega Antonello Chessa, ex sindaco ora all’opposizione, «l’appalto venne affidato a una ditta che realizzò una parte dei lavori finché non sopraggiunse una richiesta, una somma maggiore di risorse dovuta all’aggiornamento dei costi. Nacque un contenzioso che, dopo alcuni passaggi, sfociò nella rinuncia da parte della ditta. Le opere realizzate: l’impianto fognario e quello elettrico, le strutture e la recinzione». Fino agli anni Novanta non se ne fece nulla finché una cordata di imprenditori e tecnici si fece avanti per avere l’assegnazione del progetto e della concessione. «Ma anche quella opportunità cadde nel nulla» va avanti Chessa che non ebbe la possibilità di portare avanti la pratica nemmeno quando fu alla guida della Giunta. «C’erano due strade: radere al suolo tutto e ricominciare da capo oppure valorizzare l’esistente ma alla fine non se ne fece nulla».

La proposta

Chessa ipotizza due soluzioni: «Il Comune dovrebbe avere un finanziamento straordinario per concludere l'opera oppure l’affidamento a una società che sia disponibile a terminare tutti i lavori per poi gestire il campeggio con una concessione». Sulla strada del recupero dei finanziamenti sembra essere orientata la Giunta Tedeschi: «Non abbiamo dimenticato affatto il progetto del campeggio. Tant’è che è inserito nel Puc. La nostra idea è creare non una struttura di massa ma un’opera con posti limitati legata all’ambiente, anche perché quella è una zona estremamente tutelata». Le risorse finanziarie, secondo Tedeschi, potrebbero essere recuperate nel Pnrr. «Mi piace l’idea di affidare la gestione ai Centri per l’educazione ambientale, per creare una struttura che offra la possibilità di stare a contatto con la natura. Se così fosse sarebbe il primo campeggio gestito dai Ceas. In questo discorso anche i gruppi scout potrebbero essere interessati». Tedeschi, però, non accantona la possibilità di affidare il campeggio a un esterno. «Poi se c’è qualche società privata interessata alla gestione può farsi avanti. In passato ci fu un tentativo che poi naufragò perché quel gruppo diede la priorità a una struttura di Torregrande».

