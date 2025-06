«Campeggio insolvente, sgombero»  

Il cancello è aperto, come la reception. E chi chiede di soggiornare viene accolto senza problemi. Peccato però che tutto avviene in barba ai divieti. Il campeggio comunale di Is Arutas risulta aperto nonostante il Comune abbia rescisso il contratto alla società Spinnaker Service già a febbraio scorso. Ora però da parte del sindaco Andrea Abis arriva un nuovo pugno duro. «Dopo l'esposto inviato alla Procura alcune settimane fa, ora sto preparando una nuova ordinanza di sgombero immediato per problemi di incolumità pubblica. Stare all’interno della struttura ora è pericoloso. Chiedo alle forze dell'ordine di intervenire per liberare subito il campeggio, prima che accada qualcosa di grave».

L'ordinanza

Il sindaco Andrea Abis questa volta fa sul serio, visto che dopo il primo avvertimento nulla è cambiato, anzi: nel campeggio sono presenti diversi turisti, molti ignari di tutta la vicenda. «Non posso più aspettare, anche alla luce del recentissimo sopralluogo da parte dei vigili del fuoco che hanno verbalizzato tantissime irregolarità - spiega Abis - Non sono a norma gli impianti anticendio, non viene fatta la manutenzione del campeggio da tanti anni. Chi sta soggiornando all’interno della struttura deve andare via. L'ordinanza di sgombero è rivolta a tutti, non solo ai gestori».

Tutto è iniziato a febbraio scorso, quando il capo dell'ufficio tecnico Giuseppe Podda ha firmato la determina di sgombero: «La società è inadempiente all'obbligo del pagamento del canone non avendo corrisposto i canoni di concessione per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, per un totale di 183mila e 474 euro - si legge nel documento - La concessionaria, nonostante diffidata più volte, non ha proceduto alle opere di manutenzione e adeguamento della struttura ritenute necessarie per il funzionamento e la sicurezza della stessa, così come disposte a seguito di vari sopralluoghi effettuati dall'ufficio e risultanti da appositi verbali, con pregiudizio grave per lo svolgimento dell'attività di campeggio. Sussistono, quindi, tutti i presupposti per disporre la risoluzione per grave inadempimento della concessione». Documento che non ha fatto effetto.

Il campeggio

L'amministratore legale Stefania Musiu, che venerdì scorso, durante un controllo straordinario da parte delle forze dell'ordine è stata denunciata per la mancata registrazione degli ospiti, aveva respinto tutte le accuse. «Il buco di cui si parla non esiste e verrà dimostrato con le carte - aveva comunicato - Il sindaco da me cercato più volte non si è mai fatto vivo. Prima della rescissione del contratto dovranno essere valutati i lavori e i pagamenti effettuati». Il sindaco di Cabras Andrea Abis: «Non solo pericolo, ma si tratta di un danno di immagine non indifferente».

